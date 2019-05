Diramato l'elenco dei convocati per il Torneo calcio+15

Femminile

venerdì 17 maggio 2019

Si è tenuto mercoledì 15 maggio l'ultimo raduno delle calciatrici under 15 in relazione alla selezione territoriale "Magna Grecia".

Al termine dell'allenamento, svoltosi congiuntamente con gli esordienti della Scuola Calcio Striano, lo staff della selezione "Magna Grecia" ha diramato le convocazioni per il Torneo calcio+15 riservato alle Selezioni Territoriali under 15 femminile, in programma il 18 e 19 maggio 2019 a Cosenza.

Clicca qui per l'elenco delle calciatrici convocate