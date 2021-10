Femminile

Quattro squadre campane coinvolte, si gioca fino al 31 ottobre

venerdì 1 ottobre 2021

È iniziata la fase regionale del torneo Under 12 femminile, in programma per tutto il mese di ottobre. La competizione vede la partecipazione di quattro compagini: Napoli Spa, squadra A e squadra B, Napoli femminile e Pomigliano femminile.