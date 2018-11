La nostra regione sarà protagonista degli Europei U21

sabato 24 novembre 2018

Si sono svolti ieri sera nella splendida cornice della Lamborghini Factory di Sant'Agata Bolognese i sorteggi dell'Europeo Under 21 che si svolgerà in Italia dal 16 al 30 giugno. Oltre al Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di San Marino, la grande protagonista dell'evento sarà l'Emilia-Romagna che ospiterà gare importanti sui campi di Bologna, Reggio Emilia e Cesena. L'Italia del ct Di Biagio farà il suo esordio nella competizione proprio allo stadio Dall'Ara di Bologna contro la Spagna il 16 giugno per poi sfidare il 19 la Polonia nel medesimo impianto e quindi spostarsi a Reggio Emilia il 22 per disputare l'ultimo impegno del girone contro il Belgio.

Nelle immagini alcuni momenti della serata e l'incontro tra il Coordinatore Regionale Massimiliano Rizzello ed il capo dell'ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Michele Sciscioli.