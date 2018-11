Appuntamento a Vallenoncello sabato 10 novembre

Friuli Venezia Giulia

giovedì 8 novembre 2018

CALCIO A 5 - PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI



Il Comitato Regionale LND e, per la parte tecnica, il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizzano per sabato 10 Novembre 2018 alle ore 16.30 presso la palestra di Vallenoncello, via Valle n.10 a Pordenone attività ludico, promozionale e didattica di calcio a 5 rivolto alle categorie Piccoli Amici e Primi Calci con le seguenti società:



ASD Maccan Prata C5

ASD Pordenone C5

Pordenone Calcio srl



Sarà ammessa esclusivamente la partecipazione dei giovani calciatori regolarmente tesserati (farà fede al riguardo la Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci di ciascun giocatore che, pertanto, il giorno del raduno sarà obbligato