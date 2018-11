Friuli Venezia Giulia

Sfida all'Atalanta per la U17, mentre c'è il Cittadella per le U16 e U15

venerdì 30 novembre 2018

E' una domenica ricca di impegni per le squadre Under dell'Udinese impegnate nei campionati nazionali.

Dopo la sosta torna in campo la Under 17, reduce pure dalla cocente delusione di Verona. I bianconeri giocheranno in casa contro l’Atalanta alle ore 15.00, ospitata sul campo di Dignano, in Via Pieve.



Sarà invece il campo sportivo comunale di Cervignano del Friuli a ospitare la partita della Under 16, che a partire dalle 14.30 affronterà il Cittadella.



Il calendario abbina il Cittadella anche alla formazione U15, anch'essa in casa, ma a partire dalle 12.30, sul campo sportivo di "G. Del Bianco" di Capo di Sopra (UD).