Due successi in trasferta per i bianconeri, tornati da Brescia con un carico di fiducia e punti

lunedì 26 novembre 2018

Fermo il campionato nazionale U17, per il turno di riposo previsto, si sono invece giocate le regolari giornate di campionato nei tornei Nazionali Under 16 e Under 15.

Entrambe le formazioni dell'Udinese erano impegnate a Brescia, in una doppia sfida suggestiva che ha portato gol ed emozioni nel 3-1 esterno con cui i bianconeri allenati Giatti si sono imposti sui padroni di casa. La doppietta di Garbero è arrivata nella ripresa dopo l'iniziale vantaggio dei locali, a firma De Barba. La rimonta è stata poi conclusa con la rete finale di Fedrizzi. Saliti a quota 14 punti, in compagnia del Chievo, nel prossimo turno la U16 ospiterà il Cittadella.

Non ha invece subito gol la Under 15 guidata in panchina da Rossi. La partita si è decisa nella ripresa, prima col vantaggio segnato da Auber al 19' e poi con il raddoppio di Iacobucci, in rete al 29', a conclusione dell'azione personale di Gotter. Il successo è valso l'aggancio all'Atalanta a quota 11 punti. Anche per la U15 nel prossimo turno ci sarà la sfida al Cittadella.