Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto ad Istruttori non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.



Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°12 ore.

Il Corso avrà luogo presso la sede del CONI Point (1^ e 3^ lezione) e presso il CFT di Casarsa della Delizia (2^ e 4^ lezione).

Il Corso avrà inizio il giorno giovedì 8 novembre 2018 alle ore 18.30

Il termine del corso è previsto il giorno sabato 24 novembre 2018

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o UEFA-B o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

ELENCO DEGLI AMMESSI:

Cognome/Nome Società

BENIGNO GIUSEPPE SA PORCIA

BERNARDINI LUCA NUOVA SACILESE

BESSEGA MARCO NUOVA SACILESE

BETTIN MARCO SAL- DON BOSCO

BOCCALON WALTER BANNIA

BONOLLO MICHELE BANNIA

BOTTOS DINO REAL CASTELLANA

CADAMURO C.MARA NUOVA SACILESE

CAFARO ANGELO ZOPPOLA

CAFAZZO MICHELA PALMA

CHIERCHIA LUIGI SAN FRANCESCO

COSTA GIACOMO PRATA FALCHI

CURCI GIUSEPPE SAL- DON BOSCO

DE SIMONE NICOLA REAL CASTELLANA

ELLERO FEDERICO CODROIPO

ELLERO FILIPPO SAP RAMUSCELLESE

FRANZ FABIO ARZINO

GAETA ARIEL GERMANO CONDOR

GARDIN GIOVANNI ZOPPOLA

GORGA FRANCESCO LIVENTINA S.ODORICO

HERBRETAU MARCO ARZINO

LABONIA GIANLUCA SPAL CORDOVADO

LUCON SIMONE TORRE

MARCON LUCA BANNIA

MARINI PIERO NUOVA SACILESE

MARSON ARMANDO PALMA

MAZZOLO EMILIANO FIDES

MIOR MASSIMO TILAVENTINA

MORETTO LUCA VAJONT

MOSCARELLA ALESSANDRO ARZINO

PALOMBARO FABRIZIO

PAROLINI GIUSEPPE FIDES

PAVONE ROBERTO FONTANAFREDDA

PICCININI FERRUCCIO SAN FRANCESCO

PIGAT FRANCESCO ZOPPOLA

PILLONI LEONARDO SA PORCIA

RUSSO ANGELO TILAVENTINA

SANTAROSSA ANDREA NUOVA SACILESE

SEGATO MASSIMILIANO SA PORCIA

SEGATTO ALBERTO LIVENTINA S.ODORICO

SUMMA VINCENZO TILAVENTINA

TOTIS ENRICO VAJONT

ZACCHEO SIMONE SAP RAMUSCELLESE

ZAIA ANGELO AURORA

ZARAMELLA FULVIO FIUME VENETO BANNIA