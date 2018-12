Friuli Venezia Giulia

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le tre Under bianconere impegnate nell'ultimo fine settimana

lunedì 3 dicembre 2018

La prima domenica di dicembre è stata all'insegna delle partite combattute per le tre Under dell'Udinese, tutto sommato soddisfatte delle prestazioni e dei risultati ottenuti.

Soddisfatto è rimasto senza dubbio il tecnico della U17 Matteo De Biaggio, dopo il pareggio (1-1) con l'Atalanta. Al vantaggio bianconero siglato da Liuskic ha risposto il bergamasco Faye.

"E' stata la partita del riscatto che ha messo fine al periodo nero del mese di novembre. L'Atalanta è una delle migliori squadre d’Italia e si è presentata con l’idea di imporre in suo gioco. Noi ci siamo difesi e abbiamo punto in contropiede. La gara è stata avvincente con occasioni da entrambe le parti a tenere sempre il risultato aperto". Tra i protagonisti, il portiere bianconero Franchi e l'ala Ianesi, in giornata di grazia.

Ha invece vinto per 1-0 la U16 con il Cittadella. Il go decisivo di Fedrizzi, al 18' del primo tempo, ha consegnato i tre punti alla squadra di Giatti.

Non è invece andata bene alla Under 15 allenata tda Rossi, che ha perso in casa di misura (0-1) col Cittadella, in rete al 36' della ripresa con Campominosi. La partita è stata equilibrata e combattuta, decisa dal classico episodio nei minuti finali.