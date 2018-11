L'Associazione "Libera" si presenta ai corsisti del Corso UEFA C di Udine

Friuli Venezia Giulia

martedì 13 novembre 2018

L'Associazione "Libera" presente al Corso UEFA C di Udine.

All'inizio della 4^ settimana di corso le ultime due ore di lezione sono state dedicate alla Associazione "Libera", la nota rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.

Introdotto dal Coordinatore Federale SGS Giovanni Messina, il referente provinciale di Udine Francesco Cautero ha prima spiegato l’origine della associazione per poi inoltrarsi in una dettagliata e appassionata disamina del modus operandi delle mafie e degli esiti nefasti del loro agire per poi orientarsi verso la sensibilizzazione al senso di cittadinanza, al senso civico e al senso di “responsabilità” che deve caratterizzare e trasmettere l’allenatore di settore giovanile ai propri giovani calciatori.

Una interessante e produttiva serata di riflessione sul nostro mondo!

Un sentito ringraziamento del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia e del Coordinatore Federale Giovanni Messina alla Associazione e, in particolare, al referente territoriale Francesco Cautero per la disponibilità e la competenza.