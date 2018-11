Friuli Venezia Giulia

A Colloredo di Montalbano sono convenute 25 ragazze delle annate 2004/2005/2006,

mercoledì 14 novembre 2018

E' ufficialmente iniziata la nuova stagione per lo staff della Selezione Territoriale Terre di Nordest, ritrovatosi al gran completo a Colloredo di Montalbano, in provincia di Udine, per un primo raduno selettivo con 25 giocatrici delle annate 2004/2005/2006, provenienti da tutta la regione.

Duplice l’obiettivo, che da una parte ha lo scopo di intercettare forze nuove e promettenti da avviare alle attività presso i due Centri Federali Territoriali di San Giorgio di Nogaro e Casarsa della Delizia, completando i gruppi che ne faranno integralmente parte per tutta la stagione sportiva (per questo erano presenti anche i Responsabili tecnici dei CFT Maurizio Zorba e Antonio Borriello) e dall’altra ha quello di individuare delle giocatrici da poter immettere nel circuito della Selezione Territoriale per rinfoltire la formazione, già composta in parte da ragazze classe 2004, che ha così brillantemente figurato nella passata edizione del Torneo Calcio + Under 15 Femminile.

Dopo il benvenuto ed il saluti iniziali, rigorosamente in stile CFT, le ragazze un po' tese ed emozionate all'inizio, ma poi via via più sciolte, hanno svolto con grande impegno e attenzione l’accurato programma predisposto dallo staff, basato su una fase iniziale di attivazione, seguita poi da esercitazioni di tecnica funzionale, small sided games, giochi di posizione e partite 9 contro 9.

Il prossimo appuntamento è previsto orientativamente per martedì 11 dicembre, quando verranno aggregate anche le ragazze in età della precedente stagione unitamente al gruppo di ragazze venete ( ricordiamo a tal proposito che l’ambito di competenza della Selezione include il territorio del Friuli Venezia Giulia e la provincia di Treviso). Alla seduta hanno presenziato la Selezionatrice Barbara Lesa, il vice allenatore Giuseppe Vacca, il Team manager Nello Marano, il dottor Sergio Ferrando, il preparatore atletico e massaggiatore Max Petrella, il Tecnico del CFT San Giorgio di Nogaro, Cristian Barazzutti ed il collaboratore organizzativo Bepi Roviglio. Si ringrazia la società Colloredo Calcio ed il sig. Bertoia Davide per la preziosa e proficua collaborazione.