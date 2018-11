Friuli Venezia Giulia

mercoledì 7 novembre 2018

Dopo l'esperienza molto positiva di sabato 2 novembre 2018 presso il CFT di San Giorgio di Nogaro (UD), prosegue in Friuli Venezia Giulia l'attività formativa del Sabato Mattina con l'appuntamento al CFT di Casarsa della Delizia (PN) di sabato 10 novembre 2018.

L’iniziativa del Progetto di Formazione denominato Programma di Sviluppo Territoriale si svolge il Sabato Mattina presso i Centri Federali Territoriali (ove non presenti, prossimamente, presso le Scuole di Calcio Élite) ed è rivolta ad allenatori, dirigenti, famiglie e giovani calciatori e calciatrici che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici/Primi Calci delle società del territorio all’interno dell’area di pertinenza di ogni Centro.

In ciascuna giornata saranno coinvolte di volta in volta 5 società afferenti al rispettivo CFT (la partecipazione delle 5 società sarà concordata con il Responsabile Tecnico del CFT, che prenderà contatto direttamente con le società). Le società interessate, anche se non direttamente afferenti ai CFT al momento attivi, potranno proporre direttamente la propria partecipazione contattando il Responsabile Tecnico del CFT:

CFT San Giorgio di Nogaro:

Responsabile Tecnico prof. Maurizio Zorba cel. 3342949801

CFT Casarsa della Delizia:

Responsabile Tecnico prof. Antonio Borriello cel. 3395065949.

In allegato le iniziative proposte per il 2018 in Friuli Venezia Giulia a partire dal mese di novembre.