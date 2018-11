Mattinata di grande partecipazione al Cft di Casarsa

Friuli Venezia Giulia

sabato 10 novembre 2018

C'erano 12 tecnici e 10 dirigenti al Cft di Casarsa della Delizia, nella classica mattinata del sabato dedicata al Programma Sviluppo Territoriale con gli incontri informativi teorici e pratici riservati alle categorie Piccoli Amici (5-6 anni) e Primi Calci (6-7-8 anni).

Alla presenza delle cinque società presenti (Com. Fiume Veneto, Torre, Vajont, AFP Villanova, Tilaventina) l'attività si è svolta in due fasi, partendo dallo svolgimento di un allenamento a stazioni che ha coinvolto tutti i bambini presenti (gestita dai diversi tecnici presenti coordinati da un tecnico del CFT o Settore Giovanile e Scolastico Regionale) per poi arrivare al confronto formativo/informativo tra i tecnici e lo staff del CFT e/o SGS. Ci sono stati molti spunti di confronto, dalla componente organizzativa, alla componente tecnica, alla componente comunicava. Tutte le persone coinvolte si sono dimostrate interessate e stimolate nell'affrontare gli argomenti dell'incontro e le società presenti hanno evidenziato l'importanza del lavoro svolto in funzione dei più piccoli. Sono state effettuate le 6 proposte secondo le indicazioni del programma di sviluppo territoriale sia per i piccoli amici che per i primi calci coinvolgendo in totale i bambini delle società Villanova, Torre,Vajont, Fiume veneto, Bannia e Tilaventina. I bambini e i loro allenatori hanno sperimentato la metodologia Figc in campo dimostrando partecipazione attiva e interesse.