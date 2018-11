Friuli Venezia Giulia

L'ex campionessa olimpica del k1 è oggi consulente del progetto Cft

martedì 20 novembre 2018

E' stato un allenamento speciale quello di lunedì 19 novembre per gli oltre 70 ragazzi del Cft di San Giorgio di Nogaro. Ad attendere i ragazzi del primo gruppo e le ragazze presentatesi nel secondo gruppo c'erano due ospiti d'eccezioni come Sara Landi e Josefa Idem, rispettivamente referente nazionale dell'area psicologica e consulente nazionale del programma Centri Federali Territoriali.

Sedute in panchina, ma anche in giro per il campo, le due graditissime ospiti hanno seguito i lavori proposti dai tecnici federali, un lavoro coordinato dal responsabile organizzativo Maurizio Zorba che in visita ha ricevuto anche alcuni tecnici regionali, tra cui anche Alessandro Zampa, noto preparatore dei portieri a livello nazionale.