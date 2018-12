Friuli Venezia Giulia

Giochi e partite per i 25 bambini scesi sul parquet del Palazzetto di Grado. Tra loro anche la piccola Alessia

sabato 1 dicembre 2018

Il Calcio a 5 proposto ai più piccoli, ai bambini della categoria Primi Calci, con lo scopo di diffondere e divulgare il divertimento di una disciplina che in questo particolare periodo dell'anno garantisce anche la salvaguardia del fisico dagli agenti atmosferici e dalla basse temperature esterne, svolgendosi in palestra. Ecco la missione dell'Sgs che tra i vari obiettivi punta anche a dare slancio al Calcio a 5 in regione. In attesa del progetto "Calcio a 5 in più", con la prima tappa in programma domenica 2 dicembre al Pala Macoratti di Gradisca d'Isonzo, il primo giorno di dicembre è stato caratterizzato dal quinto raggruppamento dei Piccoli Amici e Primi Calci, nella tappa gradese organizzata dalla Tergesteo c5. Il Palazzetto della città lagunare ha ospitato la giornata a cui hanno partecipato le società dell'Asd c.b. Tergesteo, ASD Maccan Prata, ASD Pordenone c5.

Ai 25 bambini, e alla piccola Alessia Pozzetto, unica rappresentante femminile presente, sono stati proposti i i giochi del "il coniglio cinese", " lo scatolone" e un gioco " a orologio", cui hanno fatto seguito molte mini partite di 2:2, 3:3 e 5:5.

Ha presenziato anche il delegato regionale del c5 del settore giovanile scolastico Andrea Sabalino.