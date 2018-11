Liguria

U16 il Genoa a Sassuolo per il big-match del gruppo A

venerdì 16 novembre 2018

Campionato U17 Serie A e B Se da una parte c'è il derby toscano tra Empoli e Livorno, con i biancoazzurri al comando del gruppo A che possono allungare sul Genoa impegnato sul campo del Torino. Turno di riposo per la Juventus, terza a -2 dalla vetta, con Sassuolo,Fiorentina e Lazio che possono scavalcarla. In cerca di punti la Sampdoria a Parma mentre lo Spezia sarà impegnato nella proibitiva trasferta di Firenze.

Campionato U16 Serie A e B

Sassuolo-Genoa per la vetta solitaria del gruppo A

Scontro tra neroverdi e rossoblu, entrambi appaiati in testa alla classifica del girone A. Alle loro spalle la Juventus, staccata di 2 punti e impegnata in casa con la Fiorentina. Nel gruppo B, turno casalingo contro la SPAL per l’Inter, al comando con 2 lunghezze di vantaggio sui cugini del Milan, impegnati a Udine. A -3 l’Atalanta, che fa visita all’Hellas Verona. Il Benevento, capolista del girone del Sud ospita il Crotone per riprendere la propria marcia. La Roma, seconda a -3 dai campani fa visita al Pescara, mentre il Napoli, terzo, osserva un turno di riposo.

Campionato U15 Serie A e B

Roma e Frosinone vedono la testa del girone C

Il Genoa capolist nel gruppo A fa visita al Sassuolo, con il trio di inseguitrici formato da Parma, Lazio e Fiorentina impegnate rispettivamente contro Spezia, Cremonese e Juventus.La Sampdoria vuole sfruttare il turno casalingo contro l'Empoli.

Campionato U17 Serie C

La Virtus Entella cerca il colpaccio in casa del Renate

La formazione brianzola ospita la Virtus Entella e, grazie al turno di riposo dei piemontesi, può portare a 5 punti il proprio vantaggio in testa alla classifica. Stop anche per il Sudtirol, primo nel gruppo B a +4 sul Pordenone, che nell’incontro casalingo con la Virtusvecomp può accorciare le distanze.

I gironi C, D, E osservano un turno di riposo.



Campionato U16 Serie C

La Virtus Entella alla finestra

Nel girone A, il Vicenza capolista fa visita al Giana Erminio, secondo a -3 dai veneti. Spettatrice interessata la Virtus Entella, impegnato contro il Cuneo, ultimo a 0 punti.

Campionato U15 Serie C

Corsa al secondo posto nel gruppo A

Con il Renate in fuga solitaria, Monza, Novara e Alessandria si giocano la seconda piazza del girone. La formazione lombarda fa visita all’Albissola, i grigi ospitano il Cuneo, mentre l’altra squadra piemontese sarà ferma per il turno di riposo. Nel gruppo B, il Vicenza capolista è atteso dalla gara sul campo dell’Imolese, mentre Piacenza e Pordenone, seconde a -3 dai veneti sfidano rispettivamente Vis Pesaro e Virtusvecomp.

I gironi C, D, E osservano un turno di riposo.