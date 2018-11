La Sampdoria riceve la Fiorentina e lo Spezt la Juventus

giovedì 29 novembre 2018

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A

Undicesima giornata, domenica 2 dicembre

Nel gruppo A, Empoli a Carpi per tenere a distanza il gruppo di inseguitrici formato dal Genoa, secondo a -3 dai toscani, e atteso dalla sfida col Sassuolo, terzo ad appena 1 lunghezza dai liguri, assieme a Fiorentina e Lazio rispettivamente impegnate contro Sampdoria e Cremonese.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B

Dodicesima giornata, domenica 2 dicembre

Turno difficile per le liguri con la Samp che ospita la Fiorentina lo Spezia la Juve e il Genoa in casa del Torino. In vetta Il Sassuolo può allungare sulla Lazio

La formazione neroverde, che attende la visita dell’Empoli, può approfittare del turno di stop dei biancocelesti e aumentare ulteriormente il proprio vantaggio in testa alla classifica.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

Dodicesima giornata, domenica 2 dicembre

Nel girone A, gare esterne per il duo di testa formato da Parma e Fiorentina, con gli emiliani che fanno visita al Carpi e i viola alla Samp. Il Torino ospita il Genoa e lo Spezia la Juve.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C

Dodicesima giornata, domenica 2 dicembre

Sfida al vertice del gruppo A tra Renate e Pro Vercelli

La capolista ospita la formazione piemontese per uno scontro di vertice che può decretare una vera e propria fuga o accorciare la classifica. La Virtus Entella a Novara e l’Albissola in casa contro il Feralpisalo’.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C

Dodicesima giornata, domenica 2 dicembre

Nel gruppo A, il Renate può centrare l’undicesima vittoria consecutiva e allungare ulteriormente sul Monza che osserva un turno di riposo. Entella e Albisola contro Novara e Feralpisalo’.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE C

Il campionato osserva un turno di riposo