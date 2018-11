Liguria

I rossoblù rimangono secondi in classifica mentre l’Empoli allunga in testa. Gran finale con rimonta della Samp a Parma

lunedì 19 novembre 2018

Under 17 Serie A e B

Toro aggressivo ma il Genoa dopo il vantaggio di Diakhate al 27’ va più volte vicino raddoppio. Besaggio in due occasioni fa gridare al gol ma uno strepitoso Matysiak para. Ancora Genoa con una splendida girata di Colombo ma è il palo a dire di no. Poi allo scadere della prima frazione di gioco il sinistro vincente di Favale riporta i granata in parità e il risultato di 1 a 1 rimane invariato fino al termine. Batosta per lo Spezia a Firenze (5-1) mentre la Sampdoria sotto di due reti a Parma, doppietta di Artistico, non si da per vinta e rimonta nel finale con i gol di Somma e Trimboli pareggiando 2 a 2.

Under 16 Serie A e B

Nello scontro al vertice con il Sassuolo, il Genoa non riesce a recuperare la rete di Biondelli realizzata dopo appena due minuti di gara. Il Sassuolo rimane solo in vetta, al secondo posto il Genoa. La Sampdoria cade in casa contro l’Empoli nonostante il vantaggio iniziale di Bertozzi reso vano dai gol di Natale e Morelli che regalano il successo alla squadra toscana.

Under 15 Serie a e B

Sassuolo tabù per il Genoa che perde nettamente (3 a 1 gol della bandiera di Paggini). Cala il poker la Sampdoria (4-2) con le reti di Bono, Pozzato, Giorgeschi e Centazzo nel turno casalingo contro l’Empoli. Spezia cede in casa col Parma (0-1).

Under 17 Serie C

La formazione brianzola del Renate supera l’Entella e sfrutta il turno di riposo del Novara per allungare sui piemontesi, ora secondi a -6. Non ne approfitta la Pro Vercelli, che non va oltre il pari sul campo del Gozzano e resta a -2 dai cugini

Under 16 Serie C

Il Vicenza travolge il Giana Erminio e si attestano al primo posto solitario del girone A. Ferma al palo l’Entella a causa del rinvio della partita che doveva giocare in casa del Cuneo

Under 15 Serie C

Il Renate continua a comandare la classifica battendo di misura la Virtus Entella. L’Albicocca continua ad essere il fanalino di coda a zero punti