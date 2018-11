I toscani vincono in casa della Sampdoria e scavalcano il Genoa in vetta

Liguria

martedì 13 novembre 2018

Campionato U17 Serie A e B L’ Empoli vince nella difficile trasferta in casa della Sampdoria e grazie ai tre punti conquistati scavalca il Genoa che riposava e balza in testa al gruppo A. Passo in avanti per la Juventus, che si impone 4-3 sulla Fiorentina, scavalca i viola, raggiunti anche dal Sassuolo, e conquista il terzo posto. Lo Spezia non riesce ad andare oltre il pari nella gara interna contro il Parma

Campionato U16 Serie A e B Nel girone A, prosegue il testa a testa tra Genoa e Sassuolo, con i liguri che vincono in casa contro il Carpi grazie alle reti di Boci e Romio nel primo tempo mentre i neroverdi espugnano il campo della Lazio. Rallenta la Juventus, fermata sul pari dal Parma e ora a -4 dalla coppia al comando. Colpaccio dello Spezia che espugna Empoli con i gol di Pietra, Ging e Vietina.

Campionato U15 Serie A e B

Il Genoa supera in casa il Carpi grazie alla rete messa a segno al 35’ della ripresa da Mauri e, grazie al turno di riposo della Fiorentina, raggiunge il primo posto in classifica nel gruppo A. Viola raggiunti da Parma e Lazio, con gli emiliani che si impongono sulla Juventus, e i laziali che si aggiudicano la sfida con il Sassuolo. Pareggio a reti bianche per la Sampdoria a Livorno.

Campionato U17 Serie C La Virtus Entella riesce a piegare l’Albinoleffe solo. Al 34°Garbarino aveva portato in vantaggio i biancocelesti che erano stati raggiunti dagli ospiti. Risultato in bilico fino all’82’ quando arriva il sospirato gol partita di Turrini. Prosegue la marcia del Renate, che vince anche a Monza e resta al comando solitario del girone A. Provano a tenerne il passo Pro Vercelli e Novara, staccate di 6 punti nonostante le belle vittorie su Alessandria e Albissola.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE C Il campionato ha osservato un turno di riposo.

Campionato U15 Serie C Pesante sconfitta dell’Albissola a Novara mentre alla Virtus Entella non bastano tre gol (10°46°Amato, 14° Banfi) per piegare l’Albinoleffe che risponde colpo su colpo e chiude la gara in parità. In vetta il Renate è inarrestabile.