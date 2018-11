Lombardia

Prosegue l'impegno della Lombardia: vincitrice della quarta edizione del Progetto

martedì 13 novembre 2018

Nell'ambito delle attività legate al tema dell'integrazione, la F.I.G.C. e il Settore giovanile e scolastico con il sostegno di ENI e Puma, del Ministero degli Interno, dell'Università del Sacro Cuore, promuove il progetto RETE! dedicato ai minori stranieri non accompagnati residenti nei Centri SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) italiani. Iniziativa che dal 2015 si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell’attività sportiva giovanile e, contemporaneamente, i processi di inclusione e di interazione interculturale, in pieno contrasto a qualsiasi tipo di discriminazione. Progetto che nel 2017/2018 ha visto coinvolti 550 giovani atleti.

Un progetto in costante evoluzione che anche per il 2019 introdurrà alcune significative implementazioni: dalle visite mediche per ogni atleta partecipante, alla formazione per gli operatori degli Sprar, fino al coinvolgimento dei ragazzi anche in attività non sportive, ma comunque legate all'iniziativa.

Proseguo l'impegno della Lombardia nel progetto che l'anno scorso proprio la formazione di Lodi (Centro Sprar “Le Pleiadi”) è stata la vincitrice della sua quarta edizione, preparata dall'istruttore nonché collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico Lombardia, Gabriele Peccati.

Come nelle scorse stagioni, Rete! si articolerà in una Fase Regionale, una Fase Interregionale e una Fase Nazionale, passando dall'organizzazione di interventi settimanali di carattere tecnico, formativo ed educativo nelle strutture coinvolte, alla parte più competitiva dell'attività che prevede lo svolgimento di raggruppamenti territoriali in base alla dislocazione geografica delle strutture partecipanti, fino all'atto finale che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano