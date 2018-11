SGS - Calcio Femminile

Lombardia

sabato 3 novembre 2018

Nell'ambito del programma di crescita del calcio femminile italiano, il Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con l Club Italia e in condivisione con l'Ufficio Sviluppo Calcio Femminile, prosegue nel percorso di formazione tecnica rivolto alle giovani calciatrici coinvolte nel Progetto Calcio+15.

Il programma in corso fino al 4 novembre, prevede la partecipazione di 36 atlete tesserate per le società del territorio italiano, inserite in uno stage tecnico ed educativo presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia, le quali ricevono una formazione che vede coinvolta: area tecnica sul campo, area psicologica con attività sia in aula sia sul campo e area medica con temi legati agli infortuni e all'alimentazione sotto la guida dello staff della FIGC. Nello staff tecnico partecipazione anche della Delegata Regionale dell'Attività Femminile della Lombardia Viviana Schiavi.

Nella giornata del 2 Novembre, le giovani calciatrici hanno incontrato la Nazionale Paralimpica di scherma - che proprio presso il Centro si sta preparando ai prossimi Campionati del Mondo e alle qualificazioni Olimpiche – con la partecipazione dell'atleta Bebe Vio e dell'atleta Josefa Idem. Nel corso della giornata, prima del consueto allenamento, le ragazze hanno incontrato il Ct della Nazionale U19 Femminile Enrico Sbardella e lo staff dei selezionatori U15 Femminile.