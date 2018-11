Lombardia

Classifiche U17 A e B - U16 A e B - U15 A e B - U17 C - U15 C

martedì 13 novembre 2018

Campionato U17 A e B

Sconfitta in casa per la Cremonese da parte del Torino che rimane a 10 punti in classifica nel girone A. Il Brescia, con 19 punti, rimane capolista nel girone B dopo la vittoria sul Chievo Verona. I neroazzurri, a solo un punto dal Brescia, vince sul Padova. In classifica segue l'Atlanta che ha la meglio sul Cittadella.

Campionato U16 A e B

Nel girone A rimane a 11 punti la Cremonese che perde contro il Torino. Nel girone B testa a testa Atalanta ed Inter che finisce a 0-0, confermando i neroazzurri in testa alla classifica con 19 punti. Subito dopo il Milan che vince in casa contro il Cittadella. In questa giornata riposa il Brescia.

Campionato U15 A e B

Pareggio per la Cremonese e Torino che rimangono a 8 punti nel girone A. Il Milan si posiziona seconda in classifica con la vittoria sul Cittadella. Inter sale a 13 punti dopo la meglio sull'Atalanta. Riposa il Brescia.

Campionato U17 Serie C

Prosegue la marcia del Renate, che vince anche a Monza e resta al comando solitario del girone A. Pareggio per la formazione di Gorgonzola contro il Cuneo rimanendo a 6 punti.

Campionato U15 Serie C

Ottavo successo in campionato per la formazione del Renate, che supera il Monza e vola a +10 proprio sui corregionali nel girone A. Pareggio per il Giana Erminio contro il Cuneo.

