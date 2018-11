Elenco ammessi al corso

Lombardia

giovedì 8 novembre 2018

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso formativo ed informativo rivolto agli Istruttori non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.

Si vuole precisare, come indicato nel bando, che il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di crediti o punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA C o UEFA B o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

Di seguito elenco degli ammessi al Corso che si svolgerà a Desio dal 10.11.2018 al 15.12.2018.