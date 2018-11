Campionati Giovanili

Lombardia

sabato 3 novembre 2018

Ottava giornata, domenica 4 novembre alle 15:00:

Il Genoa in testa al gruppo A, nella gara interna contro la Cremonese può allungare sulla Fiorentina che osserva un turno di riposo. Nel girone B, rinviate le partite di Inter e Atalanta, con il Brescia, che contro l’Udinese può scavalcare in vetta i nerazzurri di Milano.

Girone A EMPOLI-SPEZIA; GENOA-CREMONESE; LAZIO-SAMPDORIA; PARMA-JUVENTUS; SASSUOLO-LIVORNO (ore 12.30); TORINO-CARPI; Riposa: FIORENTINA

Classifica GENOA 17; FIORENTINA 15; JUVENTUS, EMPOLI 13; LAZIO 12; SASSUOLO, TORINO, CREMONESE 9; SAMPDORIA 8; CARPI 6; SPEZIA 4; LIVORNO 3; PARMA 0.

Girone B ATALANTA-MILAN (mercoledì 21 novembre); BOLOGNA-CAGLIARI; BRESCIA-UDINESE (“Comunale”, Ospitaletto); HELLAS VERONA-CITTADELLA (“AGSM Stadium”, ore 13.30); INTERNAZIONALE-CHIEVO VERONA (rinviata); VENEZIA-CALCIO PADOVA (ore 10.30); Riposa: S.P.A.L.

Classifica INTERNAZIONALE 15; BRESCIA 13; ATALANTA 12; BOLOGNA 10; CHIEVO VERONA, S.P.A.L., CAGLIARI 9; MILAN 7; UDINESE, CITTADELLA 6; VENEZIA 5; HELLAS VERONA 3; CALCIO PADOVA 1.

Girone C ASCOLI-ROMA; CROTONE-COSENZA (“Baffa”); FOGGIA-BENEVENTO (“Magnotta”); LECCE-DELFINO PESCARA (ore 14.30); NAPOLI-FROSINONE; SALERNITANA-CITTA’ DI PALERMO (ore 11.00); Riposa: PERUGIA

Classifica NAPOLI 21; ROMA 18; DELFINO PESCARA 11; PERUGIA 9; FROSINONE, BENEVENTO, ASCOLI, CROTONE, CITTA’ DI PALERMO 8; COSENZA 7; SALERNITANA 6; LECCE 3; FOGGIA 2.



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B

Ottava giornata, domenica 4 novembre alle 15:00:

Derby d’alta classifica tra Sampdoria e Genoa, entrambe al comando del gruppo A, assieme al Sassuolo che ospita il Torino. Opportunità per la Lazio, a -1 dal trio delle prime, che fa visita al Carpi. La Cremonese riposa e rimane a 11. Nel girone B, l’Inter capolista ospita il Cagliari per mantenere un vantaggio rassicurante su Milan e Udinese impegnate rispettivamente contro Brescia e Atalanta. Turno di riposo per il Benevento, in testa al girone C a punteggio pieno, e chance per la Roma che ad Ascoli può accorciare sui campani.

Girone A CARPI-LAZIO; FIORENTINA-PARMA; JUVENTUS-EMPOLI; SAMPDORIA-GENOA; SASSUOLO-TORINO; SPEZIA-LIVORNO; Riposa: CREMONESE

Classifica SAMPDORIA, GENOA, SASSUOLO 13; LAZIO 12; JUVENTUS, EMPOLI, CREMONESE 11; FIORENTINA 8; TORINO 7; SPEZIA 6; PARMA, CARPI 4; LIVORNO 3.

Girone B BRESCIA-MILAN; CALCIO PADOVA-VENEZIA; CITTADELLA-S.P.A.L.; HELLAS VERONA-BOLOGNA; INTERNAZIONALE-CAGLIARI; UDINESE-ATALANTA; Riposa: CHIEVO VERONA

Classifica INTERNAZIONALE 15; MILAN, UDINESE 11; CALCIO PADOVA, BOLOGNA, HELLAS VERONA, CHIEVO VERONA 10; ATALANTA, S.P.A.L. 9; CITTADELLA 7; CAGLIARI 5; VENEZIA 4; BRESCIA 3.

Girone C ASCOLI-ROMA; CITTA’ DI PALERMO-COSENZA; DELFINO PESCARA-SALERNITANA; FOGGIA-NAPOLI; FROSINONE-CROTONE; PERUGIA-LECCE; Riposa: BENEVENTO

Classifica BENEVENTO 21; ROMA 15; NAPOLI, CROTONE, ASCOLI 13; FROSINONE 8; CITTA’ DI PALERMO, COSENZA 7; FOGGIA 6; SALERNITANA 5; DELFINO PESCARA 3; PERUGIA, LECCE 2.



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

Ottava giornata, domenica 4 novembre alle 11:00:

Nel girone A la Juventus ospita l’Empoli e attende la scontro tra il duo di inseguitrici Fiorentina e Parma. Riposa la Cremonese e rimane a 7. Nel girone B, impegno casalingo con il Bologna per l’Hellas Verona, in vetta assieme al Cagliari chiamato alla non facile trasferta contro l’Inter. Prosegue il testa a testa tra Napoli e Perugia nel gruppo C, con i campani ospiti del Foggia, mentre gli umbri attendo la visita del Lecce.

Girone A CARPI-LAZIO; FIORENTINA-PARMA; JUVENTUS-EMPOLI; SAMPDORIA-GENOA; SASSUOLO-TORINO; SPEZIA-LIVORNO; Riposa: CREMONESE

Classifica JUVENTUS 17; PARMA, FIORENTINA 15; GENOA, LAZIO 14; SASSUOLO 10; SPEZIA, CREMONESE 7; TORINO 6; EMPOLI 4; SAMPDORIA 3; LIVORNO, CARPI 2.

Girone B BRESCIA-MILAN; CALCIO PADOVA-VENEZIA; CITTADELLA-S.P.A.L.; HELLAS VERONA-BOLOGNA; INTERNAZIONALE-CAGLIARI; UDINESE-ATALANTA; Riposa: CHIEVO VERONA

Classifica HELLAS VERONA, CAGLIARI 15; BOLOGNA 14; MILAN 11; S.P.A.L. 10; BRESCIA, CITTADELLA 9; INTERNAZIONALE, ATALANTA 7; CALCIO PADOVA, CHIEVO VERONA, UDINESE 6; VENEZIA 1.

Girone C ASCOLI-ROMA; CITTA’ DI PALERMO-COSENZA; DELFINO PESCARA-SALERNITANA; FOGGIA-NAPOLI; FROSINONE-CROTONE; PERUGIA-LECCE; Riposa: BENEVENTO

Classifica PERUGIA, NAPOLI 15; FROSINONE, ROMA 13; DELFINO PESCARA 12; CITTA’ DI PALERMO, SALERNITANA 10; BENEVENTO, LECCE 8; ASCOLI 7; COSENZA, CROTONE 2; FOGGIA 0.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C

Ottava giornata, domenica 4 novembre alle 15:00:

Scontro al vertice del girone A tra Renate e Novara, con la formazione lombarda avanti di 3 punti sui piemontesi. Possibilità di allungo per il Sudtirol in testa al gruppo B: la formazione di Bolzano fa visita al Fano con l’altra capolista Rimini che osserva un turno di riposo. Il Pontedera, al comando del girone C, sfida l’Arzachena ultimo in classifica, con l’Arezzo, secondo a -1, chiamato alla trasferta di Siena. Riposo per la Paganese nel gruppo D, con la Juve Stabia, in vetta assieme ai cugini campani, che può allungare nella gara contro il Teramo. Testa a testa nel girone E, tra Urbs Reggina e Matera, con i calabresi che ospitano il Rende, mentre i lucani sfidano la Vibonese.

Girone A ALBINOLEFFE-MONZA; ALESSANDRIA-FERALPISALO’; AURORA PRO PATRIA-CUNEO; GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI; GOZZANO-VIRTUS ENTELLA; RENATE-NOVARA; Riposa: ALBISSOLA

Classifica RENATE 16; NOVARA 13; PRO VERCELLI, ALBINOLEFFE, FERALPISALO’ 10; MONZA, ALESSANDRIA 9; CUNEO 6; GIANA ERMINIO 5; AURORA PRO PATRIA, GOZZANO 4; ALBISSOLA 1; VIRTUS ENTELLA 0.

Girone B ALMAJUVENTUS FANO-FUSSBALL SUDTIROL; IMOLESE-VIRTUSVECOMP VERONA; L.R. VICENZA-PRO PIACENZA; PIACENZA-SAN MARINO ACADEMY; PORDENONE-RAVENNA; TRIESTINA-VIS PESARO; Riposa: RIMINI

Classifica RIMINI, FUSSBALL SUDTIROL 16; ALMAJUVENTUS FANO, PORDENONE 12; RAVENNA 11; IMOLESE 10; PIACENZA 9; VIRTUSVECOMP VERONA, L.R. VICENZA 7; VIS PESARO, SAN MARINO ACADEMY 6; PRO PIACENZA 2; TRIESTINA 1.

Girone C, settima giornata ARZACHENA-CITTA’ DI PONTEDERA; CARRARESE-PISTOIESE; OLBIA-RIETI; PISA-LUCCHESE; ROBUR SIENA-AREZZO; Riposa: VITERBESE CASTRENSE

Classifica CITTA’ DI PONTEDERA 10; AREZZO 9; VITERBESE CASTRENSE, PISTOIESE 8; CARRARESE 7; RIETI, PISA, LUCCHESE 6; ROBUR SIENA, OLBIA 4; ARZACHENA 1.

Girone D, settima giornata CAVESE-BISCEGLIE; FERMANA-SAMBENEDETTESE; GUBBIO-CASERTANA; JUVE STABIA-TERAMO; TERNANA-POTENZA; Riposa: PAGANESE

Classifica PAGANESE, JUVE STABIA 15; CASERTANA 10; GUBBIO 8; POTENZA 7; CAVESE, TERNANA, FERMANA 6; SAMBENEDETTESE 4; TERAMO 1; BISCEGLIE 0.

Girone E, settima giornata CATANIA-MONOPOLI; CATANZARO-TRAPANI; SIRACUSA-FRANCAVILLA; URBS REGGINA-RENDE; VIBONESE-MATERA; Riposa: SICULA LEONZIO

Classifica URBS REGGINA, MATERA 15; CATANIA 13; FRANCAVILLA 8; SICULA LEONZIO 6; MONOPOLI, CATANZARO, TRAPANI 5; SIRACUSA, VIBONESE, RENDE 3.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE C

Terza giornata, domenica 4 novembre alle 15:00:

Il Vicenza, in vetta al girone A assieme al Giana Erminio, ospita il Monza, mentre la formazione di Gorgonzola fa visita alla Virtus Entella. Nel gruppo B, l’Almajuventus Fano va a Ravenna, con il trio di seconde formato da Arezzo, Vis Pesaro e Imolese impegnato contro Pordenone, Rimini e San Marino.

Girone A GOZZANO-CUNEO; L.R. VICENZA-MONZA; NOVARA-RENATE; VIRTUS ENTELLA-GIANA ERMINIO; Riposa: FUSSBALL SUDTIROL

Classifica GIANA ERMINIO, L.R. VICENZA 6; MONZA, GOZZANO 1; NOVARA, VIRTUS ENTELLA, FUSSBALL SUDTIROL, CUNEO, RENATE 0.

Girone B PORDENONE-AREZZO; RAVENNA-ALMAJUVENTUS FANO; SAN MARINO ACADEMY-IMOLESE; VIS PESARO-RIMINI; Riposa: TERNANA

Classifica ALMAJUVENTUS FANO 4; AREZZO, VIS PESARO, IMOLESE 3; RAVENNA, TERNANA, SAN MARINO ACADEMY 1; PORDENONE, RIMINI 0.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C

Ottava giornata, domenica 4 novembre alle 11:00:

Il Renate ospita il Monza per mantenere il consistente vantaggio sul Monza impegnato a Bergamo con l’Albinoleffe. Nel gruppo B, il Vicenza capolista sfida il Pro Piacenza, con il Pordenone, secondo a -3 che attende la visita del Ravenna. Testa coda nel girone C, dove il Pontedera fa visita all’Arzachena ultimo in classifica in attesa dello scontro tra Pistoiese e Carrarese. Opportunità di accorciare le distanze dalla vetta per la Casertana, al secondo posto nel girone D e che contro il Gubbio può sfruttare il turno di riposo della Paganese prima in classifica. Sfida a distanza tra Catania e Trapani nell’ultimo raggruppamento, con gli etnei impegnati in casa contro il Monopoli, e i corregionali ospiti del Catanzaro.

Girone A ALBINOLEFFE-MONZA; ALESSANDRIA-FERALPISALO’; AURORA PRO PATRIA-CUNEO; GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI; GOZZANO-VIRTUS ENTELLA; RENATE-NOVARA; Riposa: ALBISSOLA

Classifica RENATE 18; MONZA 13; ALESSANDRIA 10; AURORA PRO PATRIA, NOVARA, FERALPISALO’ 9; GIANA ERMINIO, ALBINOLEFFE 7; CUNEO 6; GOZZANO 4; VIRTUS ENTELLA, PRO VERCELLI 3; ALBISSOLA 0.

Girone B ALMAJUVENTUS FANO-FUSSBALL SUDTIROL; IMOLESE-VIRTUSVECOMP VERONA; L.R. VICENZA-PRO PIACENZA; PIACENZA-SAN MARINO ACADEMY; PORDENONE-RAVENNA; TRIESTINA-VIS PESARO; Riposa: RIMINI

Classifica L.R. VICENZA 18; PORDENONE 15; ALMAJUVENTUS FANO 13; PIACENZA, IMOLESE, FUSSBALL SUDTIROL 12; RAVENNA, SAN MARINO ACADEMY 10; VIRTUSVECOMP VERONA 6; RIMINI 5; PRO PIACENZA 4; VIS PESARO, TRIESTINA 2.

Girone C, settima giornata ARZACHENA-CITTA’ DI PONTEDERA; CARRARESE-PISTOIESE; OLBIA-RIETI; PISA-LUCCHESE; ROBUR SIENA-AREZZO; Riposa: VITERBESE CASTRENSE

Classifica CITTA’ DI PONTEDERA 12; PISTOIESE, CARRARESE 10; ROBUR SIENA, PISA 9; AREZZO 8; VITERBESE CASTRENSE 6; RIETI 3; OLBIA, LUCCHESE 1; ARZACHENA 0.

Girone D, settima giornata CAVESE-BISCEGLIE; FERMANA-SAMBENEDETTESE; GUBBIO-CASERTANA; JUVE STABIA-TERAMO; TERNANA-POTENZA; Riposa: PAGANESE

Classifica PAGANESE 16; CASERTANA 12; JUVE STABIA 11; CAVESE, GUBBIO 9; BISCEGLIE 7; TERAMO 6; FERMANA, TERNANA 4; POTENZA, SAMBENEDETTESE 0.

Girone E, settima giornata CATANIA-MONOPOLI; CATANZARO-TRAPANI; SIRACUSA-FRANCAVILLA; URBS REGGINA-RENDE; VIBONESE-MATERA; Riposa: SICULA LEONZIO

Classifica CATANIA, TRAPANI 12; URBS REGGINA 11; SIRACUSA 10; CATANZARO 9; MONOPOLI 7; MATERA 6; SICULA LEONZIO 5; FRANCAVILLA, RENDE 4; VIBONESE 1.