Femminile

venerdì 22 febbraio 2019

Nell'ambito del programma di crescita del movimento femminile italiano, il Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con l Club Italia, e in condivisione con l'Ufficio Sviluppo Calcio Femminile, prosegue nel percorso di formazione tecnica rivolto alle giovani calciatrici coinvolte nel Progetto Calcio+15.

Dall’8 al 10 febbraio 2019, 26 atlete tesserate per le società del territorio, hanno preso parte ad uno stage tecnico ed educativo presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia (PI), un percorso volto a contribuire alla formazione di queste giovani calciatrici in maniera globale per accompagnarle in futuro a vestire la maglia della nazionale U16 per poi arrivare a quella maggiore.

