Puglia

mercoledì 31 ottobre 2018

Si è tenuta regolarmente, lunedì 29 ottobre 2018, la consueta seduta di allenamento nei Centri Federali Territoriali della Regione Puglia come previsto dal format nazionale.

I giovani atleti (Under 13 e 14) e le giovane atlete (Under 15) convocati/e hanno eseguito l'allenamento guidato dallo staff federale coordinato dai rispettivi Responsabili Tecnici: Vincenzo Tavarilli (CFT Noicattaro); Giuseppe Milella (CFT Ruvo di Puglia); Tommaso De Giorgi (CFT Parabita) e Cosimo Francioso (CFT Ceglie Messapica).

Dopo una riunione tecnica per or ganizzare al meglio il traning, i ragazzi/e divisi in gruppi hanno svolto diversi esercizi strutturati in una fase di attivazione tecnica e sei stazioni: tecnica funzionale, gioco di posizione, small-sided games, partita a tema e partita CFT.

Presente sul campo del neo CFT di Ceglie Messapica il responsabile tecnico CFT area centro-sud, Christian Manfredini, che avrà il compito di visitare ogni lunedì le strutture sulle quali la Figc ha investito per il futuro del calcio italiano.

Fondamentale nei CFT è la figura della psicologa che interviene con metodologie e strumenti specifici sia sull'allenamento dei giovani atleti per favorire la loro formazione come persone e come sportivi, sia sui tecnici per migliorare la collaborazione nello staff, per formare in tema di comunicazione efficace, sviluppo psicologico dei ragazzi, dinamiche di gruppo, gestione delle relazioni, interviene anche sui genitori sostenendo l’importanza della valenza educativa e del divertimento.

L’obiettivo finale perseguito dallo psicologo deve essere quello di creare un linguaggio comune per tutte le figure presenti che aiuti tutti a dirigersi nella stessa direzione, quella di

creare un ambiente che permetta di offrire ai piccoli atleti la migliore esperienza

sportiva possibile.

Inoltre sarà sviluppato un nuovo modulo, il sabato mattina, rivolto alle fasce di base dei piccoli amici, primi calci e pulcini.