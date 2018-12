Puglia

Parte il Programma di Sviluppo Territoriale rivolto alle categorie Piccoli Amici/Primi Calci.

Oggi, sabato 1 dicembre 2018, presso la Sala Stampa dello Stadio “G. Colaci” di Calimera (LE) e presso lo Stadio Comunale "Giovanni Stoppa" di Ceglie Messapica, si è tenuto l'incontro di presentazione del nuovo Progetto "Sabato mattina" rivolto a tecnici e dirigenti delle società che svolgono l’attività calcistica nelle categorie Piccoli Amici/Primi Calci.

Sono intervenuti come relatori per spiegare gli obiettivi e il programma del progetto i Responsabile Tecnici Tommaso De Giorgi e Cosimo Francioso (CFT Ceglie Messapica) insieme ai Responsabili dell’ Attività di Base di Lecce Cesario Manco e di Maglie Pasquale Licchetta; i Responsabili Organizzativi Orazio Colazzo (CFT Parabita) e Gianluigi Ancona (CFT Ceglie Messapica); il Responsabile dell’ Attività di Base di Brindisi e tecnico federale Gianluca Ciraci e il dott. Claudio Negro (CFT Ceglie Messapica).

Il progetto, afferente al più vasto Programma di Sviluppo Territoriale, si svolgerà il Sabato Mattina presso i Centri Federali Territoriali della Regione Puglia: Noicattaro, Parabita, Ruvo di Puglia e Ceglie Messapica ed ha una duplice valenza: per i bambini e le bambine, moltiplicare le opportunità di gioco e di esperienze pratiche da far vivere a tutti i partecipanti durante le sedute di allenamento ed in occasione degli incontri ufficiali; per i Tecnici (e gli adulti in genere): incrementare le occasioni di formazione attraverso il coinvolgimento pratico nell'attività svolta in campo e con lo sviluppo di un percorso di incontri che si realizzi con continuità nel corso della stagione sportiva.

Al termine dell'evento, dopo aver svolto sui campi l'attività ludica-motoria, tutti i bambini insieme ai propri genitori e ai tecnici si sono riuniti per il tradizionale e gustoso "terzo tempo".