Puglia

sabato 3 novembre 2018

Nel mese di ottobre i Responsabili tecnici Provinciali Giuseppe Casadibari (Delegazione BAT) e Lucio Zefilippo (Delegazione di Foggia) e Francesco Nardulli (Delegazione Taranto), in collaborazione con le società che hanno concesso l’utilizzo delle proprie strutture, hanno effettuato una serie di riunioni tecniche-informative per le fasce d’età più piccole del Settore Giovanile e Scolastico.

In questi incontri si è applicato, discusso e chiarito delle novità dei format che riguardano quest’anno le attività ufficiali delle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, proprio in funzione dell’avvio delle stesse. Sono state, infatti, illustrate le modalità di progettazione e realizzazione delle attività relative alle medesime categorie ed inoltre dimostrate dai bambini delle società ospitanti tutti i giochi tecnici indicati dalla FIGC/SGS così come previsto dal C.U./SGS Nazionale.