Nella conferenza stampa anche Jorginho: “Ad Atene ci aspetta una partita difficile”. Illustrata da Tommasi la nuova convenzione FIGC-AIC

lunedì 3 giugno 2019

Ultimo sprint prima di chiudere la stagione. Tra cinque giorni, ad Atene, riprenderà il cammino della Nazionale nelle qualificazioni per Euro 2020. Prima la Grecia, quindi a Torino la Bosnia Erzegovina, un momento importante per gli Azzurri, una tappa fondamentale per ottenere il pass per l’Europeo, ma anche per il ranking.

Il difensore del Chelsea Emerson Palmieri, nella conferenza stampa odierna a Coverciano, si è dichiarato ottimista: “Tutti quelli che sono in Nazionale – sottolinea - devono dare tutto con umiltà e voglia di imparare. Il nostro è un gruppo giovane, siamo una squadra che vuole sempre attaccare e vincere. Abbiamo ancora cinque giorni per lavorare e ho sensazioni molto positive in vista della sfida di Atene”.

Reduce da un'ottima stagione in Premier League, Emerson si candida per essere protagonista anche in azzurro. “Penso che prima dell'infortunio alla Roma - spiega - avevo fatto una grande stagione. Adesso sono tornato il giocatore di prima, devo ancora migliorare, ma sono contento di quello che ho fatto: qui devo dimostrare il mio valore e lavorare duro”.

L’importanza della posta in palio nelle prossime due gare è oggetto anche delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Jorginho. “La partita di sabato ad Atene contro la Grecia – spiega l’azzurro – sarà difficile. Loro sono una squadra di palleggiatori, che hanno avuto sempre il possesso palla a proprio favore nelle ultime gare. Per questo dovremmo correre e scendere in campo determinati a vincere. Ottenere una vittoria fuori casa sarebbe una cosa bella ed importante per noi”.

La Nazionale ha incontrato questa mattina il presidente dell’AIC Damiano Tommasi, che ha illustrato la nuova convenzione FIGC-AIC che regola i rapporti per tutte le nazionali.

La squadra sosterrà nel pomeriggio una sessione di allenamento. Domani l’Auditorium del Centro Tecnico federale di Coverciano ospiterà un concerto spettacolo organizzato dall’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI), in collaborazione con la FIGC e la Polizia di Stato (ore 11.15 diretta RaiSport).

Il tenore Francesco Grollo, accompagnato dalla Banda musicale della Polizia di Stato diretta dal Maestro Maurizio Billi, interpreteranno l’Inno nazionale, arricchito da una excursus brioso sui versi de ‘Il Canto degli italiani’ composti dal poeta e patriota Goffredo Mameli, illustrato dal prof. Michele D’Andrea, cultore del Risorgimento.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

Staff – Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Coordinatore Nazionale A: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari, Fausto Salsano; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Preparatore dei portieri: Massimo Battara; Match Analyst: Antonio Gagliardi; Medici: Andrea Ferretti e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari, Fabio Sannino; Osteopata: Walter Marinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella; Segretario: Emiliano Cozzi; Capo Ufficio Stampa: Paolo Corbi.

Programma raduno e attività media

Lunedì 3 giugno

h. 13.30 Conferenza Stampa - partnership FIGC-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

a seguire Conferenza stampa - presentazione ‘Acqua Lete’

a seguire Conferenza stampa (calciatori)

h. 17.00 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

Martedì 4 giugno

h. 11.30 Concerto “Inno svelato raccontato agli Azzurri” (aperto ai media accreditati)

h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori)

h. 17.00 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

Mercoledì 5 giugno

h. 10.00 Allenamento (chiuso)

h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori)

h. 18.30 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

Giovedì 6 giugno

h. 10.00 Allenamento (chiuso)

h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori)

h. 18.30 Allenamento (chiuso)

Venerdì 7 giugno

h. 09.00 Trasferimento presso aeroporto di Firenze

h. 10.00 Partenza volo charter Firenze/Atene

h. 13.00 l.t.* Arrivo e trasferimento in hotel

h. 17.30 l.t. Conferenza Stampa ufficiale MD-1 c/o ‘OACA Spyros Louis Stadium’

h. 18.00 l.t. Allenamento MD-1 c/o ‘OACA Spyros Louis Stadium’ (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

nota: *CET +1

Sabato 8 giugno

h. 21.45 l.t. MD3 Grecia–Italia - ’Spyros Louis Stadium’

a seguire Attività media

Domenica 9 giugno

h. 11.00 l.t. Allenamento (chiuso)

h. 15.45 l.t. Trasferimento presso aeroporto di Atene

h. 17.00 l.t. Partenza volo charter Atene/Torino

h. 19.00 Arrivo e trasferimento presso hotel

Lunedì 10 giugno

h. 17.30 Conferenza Stampa ufficiale MD-1 c/o “Juventus Stadium”

h. 18.00 Allenamento MD-1 c/o “Juventus Stadium” (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

Martedì 11 giugno

h. 20.45 MD4 Italia–Bosnia Erzegovina - “Juventus Stadium”

A seguire Attività media