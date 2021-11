Seconda tappa di selezione al CPO di Roma l’11 novembre. Massimiliano Favo convoca 44 giocatori

Nazionale U15

Tutti giocatori nati nel 2007, si ritroveranno per un giorno sui campi dell’Acquacetosa per giocare partite a ranghi contrapposti sotto gli occhi dello staff tecnico e degli osservatori

venerdì 5 novembre 2021

Dopo la prima tappa a Novarello dello scorso ottobre, prosegue la selezione per la formazione della nuova Nazionale Under 15. Prossimo appuntamento giovedì 1 novembre al CPO ‘Giulio Onesti’ dell’Acquacetosa a Roma dove si svolgerà il raduno per cui il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 44 giocatori, tutti nati nel 2007, provenienti dai club dell’Italia centrale. Il raduno si esaurisce nella stessa giornata, durante la quale, nel primo pomeriggio, i ragazzi si affronteranno in partite a ranghi contrapposti sotto gli occhi dello staff tecnico e degli osservatori che, su tutto il territorio nazionale, sono costantemente a caccia di giovani talenti. E’ l’Area scouting della FIGC, coordinata da Mauro Sandreani, che ha il compito di monitorare i calciatori partecipanti ai campionati giovanili, per iniziare la filiera Azzurra di cui, la Under 15, rappresenta il primo step.

Nel programma di selezione rimangono altre due tappe: a Coverciano il 18 novembre e l’ultima a Catanzaro il 25 novembre. La prima conclusione di questo percorso, è data dal tradizionale Torneo di Natale che ogni anno si svolge presso il centro tecnico federale di Coverciano dopo il quale, avverrà la prima scrematura che poi porterà alla formazione della Nazionale Under 15.

Elenco dei convocati

Portieri: Giorgio Stomeo (Roma), Alessandro Nunziante (Benevento), Andrea Petrone (Napoli), Matteo Barbacani (Pescara);

Difensori: Cristiano Trifelli (Lazio), Nicola Lai (Cagliari), Giorgio Riga (Ternana), Ciro Riccone (Frosinone), Rondolini Pietro ( Perugia), Filippo Barboni (Perugia), Samuele Cipollone (Pescara), Gabriele Candido (Roma), Raul Zinni ( Roma), Leonardo Scuto (Lazio), Luca Pintus (Cagliari), Andrea Dolciami (Frosinone), Antonio Rocco (Napoli), Christian Garofalo (Napoli), Andrea Caucci (Ascoli), Francesco Santuccione (Pescara);

Centrocampisti: Gianluigi Santucci (Benevento), Luigi Cannavacciuolo (Napoli), Francesco Panico (Roma), Luca Lo Scalzo (Ascoli), Luca Montenegro (Ternana), Luca Tronci (Cagliari), Dario Bongiorno (Lazio), Antonio Cimmaruta (Napoli), Valerio Diodati (Frosinone), Salvatore Borrelli (Benevento), Alessandro Di Nunzio (Roma), Leonardo Pernaselci ( Lazio);

Attaccanti: Samuele Belmonte (Roma), Giovanni Carbone (Lazio), Lorenzo De Caro (Roma), Zakaria Boudaas (Ternana), Loris Fiorito (Frosinone Calcio; Leonardo Cardilli (Pescara), Riccardo Barberini (Perugia), Davide Bisogno (Cagliari), Salvatore Monaco (Perugia), Mario Pietropaolo (Ascoli), Giovanni Gorga (Salernitana), Lorenzo Miconi (Lazio).

Staff: Supervisore Nazionale Under 15, Antonio Rocca; Allenatore, Massimiliano Favo; Tecnici Federali, Daniele Zoratto E Davide Cei; Responsabile Area Portieri, Nicola Pavarini; Preparatore Dei Portieri, Davide Quironi; Preparatore Atletico, Luca Coppari; Osservatori: Claudio Coppi, Massimo Piscedda, Armando Reggiannini, Filippo Pauciullo,, Andrea Serino, Giovanni Re E Claudio Gabetta; Medici, Attilio Romano E Dario Fioravanti; Fisioterapista: Fabrizio Casati; Organizzazione, Massimo Petracchini; Segretario, Francesco Lupi.