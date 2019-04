Nazionale U16 Femminile

Russia e macedonia sono le altre due avversarie: le gare si giocheranno sui campi di Gradisca d’Isonzo, Torviscosa e Aquileia

venerdì 26 aprile 2019

Reduce dal Torneo UEFA in Inghilterra, la Nazionale Femminile Under 16 è pronta ad affrontare il consueto appuntamento con il Torneo delle Nazioni in programma a Cormons e Gradisca d’Isonzo dal 28 aprile al 3 maggio. La manifestazione, giunta alla sua sedicesima edizione, è dedicata alle Nazionali Under 15 maschile, Under 16 Femminile e Under 19 di Futsal e si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria con la partecipazione complessiva di 28 squadre.

Giappone, Russia e Macedonia sono le avversarie delle Azzurrine, che esordiranno domenica 28 contro il Giappone (ore 18) a Gradisca d’Isonzo, lunedì 29 affronteranno la Macedonia (ore 18) a Torviscosa e mercoledì 1° maggio incontreranno le pari età della Russia (ore 18) ad Aquileia. Le finali sono in programma venerdì 3 maggio.



L’elenco delle convocate

Portieri: Astrid Gilardi (Internazionale Milano), Asia Sargenti (Chievo Verona);

Difensori: Sara Caiazzo (Napoli), Linda Giovagnoli (Ravenna Women), Marika Massimino (Roma), Maria Paola Mazzoni (Fiorentina Women’s), Angela Passeri (Il Delfino Flacco Porto), Bianca Vergani (Internazionale Milano);

Centrocampiste: Giada Abate (Genoa), Erika De Pellegrini (Venezia), Anastasia Ferrara (Roma), Valentina Gallazzi (Internazionale Milano), Elisa Mariani (Internazionale Milano), Matilde Pavan (Hellas Verona), Alice Pellinghelli (Sassuolo);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Asd Femminile Riccione), Chiara Beccari (San Marino Academy), Alice Corelli (Roma), Serena Cortesi (Orobica Calcio Bergamo), Arianna Marengoni (Internazionale Milano).

Staff – Allenatore: Jacopo Leandri; Vice allenatore: Viviana Schiavi; Segretario: Daniela Censini; Preparatore atletico: Franco Olivieri; Preparatore dei portieri: Mattia Volpi; Medico: Sebastiano Porcino; Fisioterapista: Alessandro Lastoria.