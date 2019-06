Nazionale U21

Domani a Reggio Emilia l’Italia si gioca il pass per le semifinali e per le Olimpiadi. Il tecnico: “Dobbiamo fare gol”. Kean: “Noi siamo pronti”

venerdì 21 giugno 2019

Giornata di vigilia per gli Azzurrini, attesi domani dalla terza e ultima gara del Gruppo A all’Europeo di categoria. Una sfida quella contro il Belgio (ore 21, diretta Rai Uno) da dentro o fuori per l’Italia dopo il ko incassato dalla Polonia. Un match dalla posta in palio altissima perché vale l’accesso alla semifinale della competizione continentale che, tra l’altro, garantirebbe il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

“Vedo una squadra che vuole giocare oggi, non domani – ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico Luigi Di Biagio - Noi abbiamo l’obiettivo di vincere e di aspettare cosa succederà su altri campi. È una partita complicata ma non abbiamo alternative”.

L’avversaria in questione è il Belgio di Walem, a sorpresa a zero punto dopo le prime due partite del girone. “È una grandissima squadra per cui non sarà affatto semplice. Conosco il tecnico Walem e so che i suoi ragazzi hanno un potenziale – ha proseguito l’allenatore azzurro che è tornato sulla sfida contro la Polonia - Metterei la firma per giocare come abbiamo fatto l’ultima volta, perché una squadra che crea così tanto alla fine viene premiata. Dobbiamo migliorare la precisione”.

Infortunati Bonifazi e Orsolini, squalificato Zaniolo, Di Biagio non ha voluto anticipare quella che potrebbe essere la formazione che scenderà in campo. “Abbiamo diverse soluzioni, oggi dobbiamo valutare un paio di giocatori con attenzione per poi decidere se potranno essere utilizzare dal primo minuto. In questo Europeo abbiamo dimostrato di poter giocare con più moduli. Dipende da che partita vogliamo fare. Il modulo lo abbiamo cambiato in più occasioni, ai giocatori l’ho spiegato”.

Il tecnico italiano non ha nascosto il peso specifico della gara di domani e dell’eventuale qualificazione. “Da quando è iniziato l’Europeo tutti hanno detto che avremo vinto in scioltezza – ha proseguito - Se non dovessimo arrivare alle semifinali non avremmo fatto un buon lavoro. Io conoscevo già il valore delle altre: qualcuno inizia a scoprirlo solo oggi".

Al fianco del tecnico Di Biagio, in conferenza stampa, Moise Kean, a caccia del suo primo gol in questo Europeo. “Sarà una delle partite più belle che ho giocato – ha esordito l’attaccante azzurro - Speriamo di fare un ottimo risultato e di raggiungere la semifinale. Il Belgio è una grande squadra ma noi siamo consapevoli della nostra forza”.

Dopo i record conquistati con la maglia del suo club, la Juventus, la punta azzurra è ora concentrata come il resto della squadra sulla sfida con il Belgio. Una sfida nella quale servirà l’apporto di tutti e non soltanto di un singolo. “Sono sempre stato abituato a mettere i miei compagni al primo posto e sono pronto a farlo anche domani. Sicuramente ho giocato partite importanti quest’anno che mi sono servite molto. La maglia azzurra però – ha concluso - dà sempre una motivazione in più. Noi siamo pronti”.

Programma Fase Finale Campionato Europeo Under 21



sabato 22 giugno 2019

h..21.00 BELGIO – ITALIA presso lo Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia

a seguire conferenza stampa post gara, trasferimento a Bologna

domenica 23 giugno 2019 in caso di eliminazione rientro presso le rispettive sedi

Semifinali

27 giugno con modalità comunicate successivamente dalla UEFA;

Eventuale Olimpic Play-Off

28 giugno h. 21.00 a Cesena

Finale Campionato Europeo

30 giugno 20.45 Stadio Friuli di Udine