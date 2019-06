La Federazione

Euro Under 21

Alla vigilia della finale di Udine tra Spagna e Germania, il Presidente federale fa il punto sulla macchina organizzativa, promossa a pieni voti.

domenica 30 giugno 2019

Arrivando allo stadio Friuli di Udine per assistere alla finale dell'Europeo Under 21, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto tracciare un bilancio del torneo, la prima grande manifestazione per nazionali organizzata nel nostro Paese da Italia 90. «Con la finale di Udine si chiude UEFA Euro Under 21 che, dal punto di vista organizzativo, ci vede molto soddisfatti. Abbiamo registrato 4 sold out (nelle 3 gare dell’Italia e ancora in occasione di Spagna-Germania), vendendo oltre 250 mila biglietti. Ma soprattutto abbiamo vinto la sfida più importante: quella della partecipazione e dell’accoglienza. Abbiamo coinvolto soprattutto i più giovani e tantissime famiglie, accompagnandoli in un percorso culturale ispirato ad un valore imprescindibile, nello sport come nella vita: il rispetto! È stata un’avventura difficile ma entusiasmante, che ha visto la FIGC impegnata con forti motivazioni e grandi professionalità insieme alla UEFA, che ringrazio in modo particolare, ai Club e alle istituzioni civili. Questo torneo lascia in eredità al territorio impianti ammodernati e soprattutto un diffuso senso di gioia e di condivisione, assieme alla consapevolezza che il nostro Paese è pronto per ospitare altri grandi eventi sportivi».