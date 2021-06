Euro 2020

Football Village, prima di Italia-Galles il derby tra Roma Cares e Fondazione Lazio contro la violenza

In Piazza del Popolo, 90 minuti pima del calcio d'inizio della sfida tra la Nazionale e i gallesi, si sfideranno ex giocatori e tifosi delle due squadre per mandare un messaggio antiviolenza

sabato 19 giugno 2021