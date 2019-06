La Federazione

Attualità

L’annuncio del presidente federale, in pieno accordo con il presidente del CIP Pancalli, durante la premiazione delle squadre che hanno partecipato a tutti i tornei della Quarta categoria

mercoledì 26 giugno 2019

“Sono particolarmente felice di annunciare un'idea che abbiamo condiviso con il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli: vogliamo impegnarci direttamente, per la prima volta, nel mondo della disabilità creando un apposito settore all’interno della FIGC. Un progetto molto bello perché il calcio ha una capacità di saper coniugare perfettamente la dimensione economica e quella sociale. Soprattutto il calcio ha un grande cuore”: queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina durante la cerimonia di premiazione della squadra campione d’Italia della prima edizione della “Special Cup 2019” della Quarta Categoria “Il calcio è di tutti” e delle squadre vincitrici dei tornei regionali del campionato per giocatori con disabilità.

Oltre al presidente della FIGC Gabriele Gravina, accompagnato dal direttore generale Marco Brunelli, alla cerimonia – che si è svolta questa mattina a Roma presso la Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari - erano presenti il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il Ministro MIUR Marco Bussetti, il presidente CSI Vittorio Bosio, il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché, il presidente della Lega B Mauro Balata, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il vice presidente della LND Sandro Morgana, il presidente del Settore Tecnico della FIGC Demetrio Albertini, il presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Vito Tisci e l’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo. Tra gli altri hanno partecipato diversi parlamentari molto sensibili al tema della disabilità e numerosi dirigenti di Serie A, B e Lega Pro.

La manifestazione, nata da un’intuizione e dalla passione dell’Associazione guidata da Valentina Battistini, ha visto le 12 squadre vincitrici dei tornei regionali del campionato per giocatori con disabilità affrontarsi dal 21 al 23 giugno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano fino alla finale vinta da Insuperabili Reset Academy. Seconda classificata la squadra Juventus All Special. Gli altri riconoscimenti sono andati a: Parma Special, Chievo, Torino FD, Cremonese Special, Spezia Special, Novara Special, Siena Special; per la LND Puglia Manfredonia, Bitonto e Virtus Molfetta; per la LND Abruzzo Pescara e Lanciano FS; per la LND Sardegna Assemini Calcio e Filippide Cagliari; per la LND Marche ASD Stella del Mare; per la LND Basilicata Vinci con noi; per la LND Lazio Totti Soccer School, Blue Star, Ragazzi di Vita e Albalonga. Infine un premio speciale è stato riservato all’Oratorio di Lainate.

“Questo progetto è un luogo, un’idea sociale molto importante – ha commentato il presidente della Camera Fico – Quarta Categoria è un’iniziativa lodevole perché pone al centro la persona”.



“Quarta Categoria – ha aggiunto il Ministro MIUR Bussetti - è un’iniziativa davvero speciale, con il mondo del calcio vogliamo costruire nuove progettualità. Per questo desidero ringraziare la FIGC di Gravina per la sensibilità e la collaborazione manifestate nei confronti del MIUR”.



“Come FIGC – ha concluso Gravina - il nostro compito è continuare ad intensificare gli sforzi per sviluppare e rafforzare progettualità di questo genere, con la stessa partecipazione trasversale, sportiva e istituzionale, che le autorevoli presenze oggi in questa sala dimostrano”.