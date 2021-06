La FIGC piange la scomparsa di Giuseppe Baretti. Gravina: "Lascia un vuoto enorme"

Lutto

Ex consigliere federale e componente del Consiglio Direttivo della DCPS, ha guidato il Comitato Regionale Lombardia dal 2014 al 2020

sabato 12 giugno 2021

La FIGC e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari dell’ex presidente del Comitato Regionale Lombardia Giuseppe Baretti, scomparso oggi all’età di 72 anni. Dirigente navigato e grande uomo di sport, prima consigliere regionale e poi vicepresidente del Comitato Regionale Lombardia, dal 2014 al 2020 ne ha assunto la guida raggiungendo ottimi risultati sotto il profilo sportivo e gestionale.

Consigliere federale nello scorso quadriennio, è stato anche votato all’unanimità come componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

"La scomparsa di Beppe ci addolora profondamente - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - e lascia un vuoto enorme in tutte le persone che lo hanno conosciuto nel mondo del calcio. Dirigente generoso e appassionato, sia in Comitato Regionale Lombardia che in Consiglio Federale ha perorato sempre le istanze del movimento di base, che sentiva come la sua grande famiglia".