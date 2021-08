La FIGC si unisce al cordoglio per la scomparsa di Pietro Rinaldi

Lutto

Il presidente Gravina ricorda il numero uno del calcio lucano: “Un appassionato tenace e determinato che non ha mai fatto mancare il suo impegno per lo sviluppo del calcio dilettantistico e giovanile”

venerdì 13 agosto 2021

La Federazione Italiana Giuoco Calcio si unisce al cordoglio della famiglia e dell’intero movimento dilettantistico per la scomparsa di Pietro Rinaldi, Presidente del Comitato Regionale Basilicata, all’età di 67 anni. Prima calciatore, poi tecnico e quindi dirigente di Club, ha anche ricoperto diversi ruoli a livello federale per poi essere eletto alla guida del Comitato lucano nel 2002.

“Piero era un amico del calcio del calcio di base – dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina – un appassionato che ha dato tutto sè stesso per il Comitato e per le Società lucane. Nonostante fosse provato nel fisico già da diversi anni, non ha mai fatto mancare il suo impegno per lo sviluppo del calcio dilettantistico e giovanile in Basilicata. Lo ricorderò per il suo essere mite e sempre propenso al dialogo, ma allo stesso tempo tenace e determinato”.