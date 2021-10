Al via la fase a gironi: si parte con Tavagnacco-Pomigliano, la Lazio a Brescia cerca il primo acuto della stagione

Coppa Italia Femminile

Domenica si disputano sette match della 1ª giornata (Torres-Ravenna rinviata al 22 ottobre). Oltre a campane e capitoline, in campo anche Hellas Verona e Napoli

venerdì 15 ottobre 2021

La fase a gironi della Coppa Italia prenderà il via domenica con i primi sette incontri della prima giornata. Delle 24 società ai nastri di partenza - suddivise in 8 gruppi da tre squadre ciascuno - scenderanno in campo quelle di 2ª e 3ª fascia, ad eccezione di Sassari Torres e Ravenna, la cui sfida è stata rinviata a venerdì 22 ottobre, mentre riposeranno le teste di serie.

Si partirà alle ore 12 con la sfida tra Tavagnacco e Pomigliano. La formazione friulana ha iniziato il loro suo cammino in Serie B nel migliore dei modi, è reduce da tre vittorie di fila senza subire reti e al ‘Comunale’ avrà l’occasione di misurarsi con una delle rivelazioni del massimo campionato, che dopo la sconfitta nel recupero contro la Sampdoria cercherà di ritrovare subito slancio, punti e certezze. Alle 14.30 il Chievo Verona ospiterà il Napoli allo stadio ‘Olivieri’. Per le azzurre sarà un match ricco di insidie, sulla loro strada ci sarà infatti la capolista del campionato cadetto che meno di una settimana fa ha festeggiato l’importante successo nello scontro diretto contro il Brescia.

Le Leonesse, dal canto loro, cercheranno l’immediato riscatto sfidando la Lazio (ore 15) al campo sportivo ‘Rigamonti’. Sarà un match fondamentale soprattutto per le biancocelesti, chiamate a invertire la rotta dopo un inizio di stagione a dir poco deludente. Le due squadre si erano affrontate anche un anno fa, sempre nella prima giornata della fase a gironi, allora la spuntarono le capitoline con una perentoria rimonta guidata dalle attaccanti Martin, Visentin e Mattei.

Alla stessa ora al ‘Crippa’ di Cinisello Balsamo andrà invece in scena l’incontro tra Pro Sesto e San Marino Academy, che ha annunciato il ritorno sulla panchina di mister Alain Conte, protagonista nei suoi tre anni sammarinesi di due promozioni consecutive. Il programma verrà completato - sempre alle 15 - da Cittadella Women-Hellas Verona, Roma Calcio Femminile-Pink Bari e Cesena-Como Women.

Il programma della 1ª giornata

Domenica 17 ottobre ore 12

GIRONE H

Tavagnacco-Pomigliano

Comunale Tavagnacco

Riposa: Roma

Domenica 17 ottobre ore 14.30

GIRONE B

Chievo Verona-Napoli Femminile

Stadio Olivieri - Verona

Riposa: Empoli

Domenica 17 ottobre ore 15

GIRONE A

Cittadella-Hellas Verona

Centro Sportivo Tombolo – Loc. Tombolo (UD)

Riposa: Milan

GIRONE D

Pro Sesto-San Marino Academy

Campo Sportivo D. Crippa – Cinisello Balsamo (MI)

Riposa: Inter

GIRONE E

Roma Calcio Femminile-Pink Bari

Campo Sportivo Certosa - Roma

Riposa: Juventus

GIRONE F

Brescia Calcio Femminile-Lazio

Campo Sportivo M. Rigamonti – Loc. Buffalora (BS)

Riposa: Fiorentina

GIRONE G

Cesena-Como Women

Impianto Sportivo Martorano – Martorano di Cesena (FC)

Riposa: Sassuolo

Venerdì 22 ottobre ore 14.30

GIRONE C

Sassari Torres-Ravenna

Campo Comunale B. Canu – Loc. Sennori (SS)

Riposa: Sampdoria