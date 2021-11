Alle 18.45 il secondo atto della sfida tra Juventus e Wolfsburg. Match decisivo per la qualificazione ai Quarti

W Champions League

Dopo il 2-2 nella gara disputata all’Allianz Stadium, stasera (diretta su Dazn) le bianconere cercheranno l’impresa per superare in classifica le tedesche, seconde a +1 su Gama e compagne

giovedì 18 novembre 2021

Alle 18.45 la Juventus scenderà in campo all’AOK Stadium di Wolfsburg per disputare la quarta partita della fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. La partita sarà visibile in diretta su Dazn e gratuitamente sul canale YouTube della piattaforma streaming.Si tratterà del secondo atto della sfida che la settimana scorsa ha premiato il coraggio delle bianconere, capaci di acciuffare il pareggio a tempo quasi scaduto grazie al 6° centro di Girelli in questa edizione della competizione.

Una rete che ha permesso alla squadra di Montemurro di continuare a sperare nella qualificazione ai Quarti di finale: nella classifica del Gruppo A, guidato dal Chelsea con 7 punti, le tedesche hanno una sola lunghezza di vantaggio sulla squadra di Montemurro, che stasera in caso di vittoria avrebbe quindi la possibilità di sorpassare le rivali per poi giocarsi il passaggio del turno nella sfida esterna con il Chelsea (8 dicembre) e nella gara casalinga con il Servette (16 dicembre).

Lecito aspettarsi tanti gol e grande spettacolo, anche perché – al di là della posta in palio - entrambe le formazioni hanno dimostrato di essere in grande forma: Il Wolfsburg è reduce dal successo sul Bayern Monaco in campionato (0-1) con cui ha riconquistato la vetta della classifica, mentre le bianconere arrivano invece dal rotondo 5-0 sulla Lazio.

“Sarà una delle partite più importanti per me. Questa gara, che giocheremo in trasferta, con tanta pressione e contro una delle più grandi squadre del mondo, ci dirà tanto sul livello che abbiamo raggiunto – ha dichiarato alla vigilia il tecnico bianconero - Ora ci conosciamo meglio, abbiamo visto che tipo di pressione sono in grado di mettere loro e quale sia il loro gioco, quindi le ragazze saranno ancora più pronte. Sarà importante tatticamente mantenere i reparti vicini: vogliamo offrire una grande prestazione contro una squadra che ha fatto la storia del calcio femminile”.