Coppa Italia Femminile

Le bianconere assieme a Fiorentina e AS Roma praticamente certe della qualificazione dopo i larghi successi ottenuti all’andata. Il Milan ospita il Sassuolo

martedì 19 febbraio 2019

Si giocano domani nel pomeriggio le gare di ritorno dei Quarti di finale della Coppa Italia, ultimo appuntamento prima della lunga sosta internazionale per la disputa della Cyprus Cup (Nazionale A F, dal 27 febbraio al 6 marzo) e del Torneo “’La Manga’ (Nazionale Under 19 F, dal 28 febbraio al 5 marzo).

I netti successi ottenuti nel turno di andata da Juventus, Fiorentina Women, AS Roma in particolare, e AC Milan, tutte vittoriose in trasferta, e il vantaggio del fattore campo, lasciano esigui spazi di imprevedibilità ai pronostici per la qualificazione alle Semifinali. Ad aprire il programma sarà alle ore 13.00 la sfida Juventus-Tavagnacco, trasmessa in diretta su SKY Sport Serie A: le ragazze guidate da Rita Guarino, forti del netto 0-4 ottenuto in Friuli e corroborate dalla vittoria sul Milan nello scontro diretto di domenica in campionato, potrebbero presentare qualche novità in formazione. Nel Tavagnacco da segnalare l’assenza per squalifica di Nike Winter.

Alle 14.30 sarà la volta del derby capitolino tra AS Roma e Roma Calcio Femminile, unica formazione cadetta ancora in lizza ma capace di una prova coraggiosa tre settimane fa contro le più quotate avversarie, e di AC Milan-Sassuolo che si affronteranno per la 4ª volta nella stagione in corso (2 vittorie per le rossonere e 1 pareggio). Completerà il programma alle 17.30 il match Fiorentina Women-Hellas Verona, terminata all’andata con un netto 0-6 che lascia poche possibilità di rimonta all’undici scaligero.

Ottengono la qualificazione alle semifinali le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno ed eventualmente eseguire i tiri di rigore.

Questo il programma:

13.00 – Juventus-Tavagnacco (diretta SKY Sport Serie A)

14.30 – AS Roma-Roma CF

14.30 – AC Milan-Sassuolo

17.30 – Fiorentina Women-Hellas Verona

Risultati andata

Tavagnacco – Juventus 0-4

Roma CF - AS Roma 3-6

Hellas Verona - Fiorentina Women 0-6

Sassuolo – AC Milan 0-2

Tabellone Coppa Italia