Definita la composizione dei gironi: la Roma detentrice del titolo con Pomigliano e Tavagnacco

Coppa Italia Femminile

Si parte domenica 17 ottobre, subito in campo i club di 2ª e 3ª fascia, riposano le teste di serie. Le vincitrici degli 8 gruppi si qualificano ai Quarti di finale

venerdì 10 settembre 2021

Questa mattina nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede FIGC si è svolto il sorteggio per determinare la composizione dei gironi eliminatori della Coppa Italia. Le 24 società - 12 di Serie A TimVision e 12 di Serie B - sono state inserite in 8 gruppi da tre squadre ciascuno, con le 8 teste di serie che riposeranno alla prima giornata per poi disputare due match fuori casa.

È stato un sorteggio favorevole per le ultime finaliste della competizione, Roma e Milan. Le giallorosse, detentrici del titolo e teste di serie numero 1, se la vedranno Pomigliano e – come già avvenuto lo scorso anno – Tavagnacco, la squadra di Maurizio Ganz è invece attesa da due gare esterne contro Hellas Verona e Cittadella Women, che si erano affrontate anche nella passata edizione della competizione.

Nel Gruppo B - uno dei più equilibrati - si sfideranno Empoli, Napoli e Chievo Verona, mentre nel Gruppo D, che comprende anche la San Marino Academy, l’attesa è per il derby lombardo tra Inter e Pro Sesto. La Pink Bari ospiterà nuovamente la Juventus, attesa anche dalla trasferta sul campo della Roma Calcio Femminile.

Le 24 società ammesse alla fase a gironi disputeranno due partite ciascuna. Al termine della fase a gironi, le squadre classificate in prima posizione accederanno ai Quarti di finale.

La prima giornata si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 15, mentre la seconda e terza sono in programma sabato 20 novembre e domenica 19 dicembre alle 14.30. Come anticipato, il calendario è stato organizzato come segue:

- Prima giornata: riposa la squadra con la posizione migliore in graduatoria;

- Seconda giornata: riposa la squadra con la seconda migliore posizione in graduatoria;

- Terza giornata: si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

La composizione degli 8 gironi

GIRONE A

Milan, Hellas Verona, Cittadella Women

GIRONE B

Empoli, Napoli Femminile, Chievo Verona

GIRONE C

Sampdoria, Ravenna, Sassari Torres

GIRONE D

Inter, San Marino Academy, Pro Sesto

GIRONE E

Juventus, Pink Bari, Roma Calcio Femminile

GIRONE F

Fiorentina, Lazio, Brescia Calcio Femminile

GIRONE G

Sassuolo, Como Women, Cesena

GIRONE H

AS Roma, Pomigliano, Tavagnacco

Calendario 1ª giornata – 17 ottobre ore 15

GIRONE A

Cittadella-Hellas Verona (riposa il Milan)

GIRONE B

Chievo Verona-Napoli (riposa l’Empoli)

GIRONE C

Sassari Torres-Ravenna (riposa la Sampdoria)

GIRONE D

Pro Sesto-San Marino Academy (riposa l’Inter)

GIRONE E

Roma Calcio Femminile-Pink Bari (riposa la Juventus)

GIRONE F

Brescia Calcio Femminile-Lazio (riposa la Fiorentina)

GIRONE G

Cesena-Como Women (riposa il Sassuolo)

GIRONE H

Tavagnacco-Pomigliano (riposa la AS Roma)

