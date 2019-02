Serie B Femminile

L’Inter è sempre più leader del campionato di Serie B. La Roma CF si aggiudica il derby con Roma XIV, ultima in classifica a zero punti. 2-1 combattuto tra Lazio Women e Milan Ladies.

domenica 17 febbraio 2019

Nell’anticipo del sabato tra Inter e Genoa Women, la squadra di De La Fuente si impone con un pesante 7-0 sulle liguri. In gol nel match casalingo tre volte Marinelli (prima in classifica marcatori con 18 centri in questo torneo) due volte Costi, Merlo e Santi. L’Inter è sempre più salda in vetta a punteggio pieno, continua a incassare pochi gol (55 reti all’attivo e soltanto 5 al passivo) ed è proiettata verso la promozione nel massimo campionato. Nella della quindicesima giornata di Serie B femminile, buona prova dell’Empoli, secondo della classe, che vince 3-0 sul Lady Granata Cittadella: le toscane, con i gol di Papaleo, Prugna e Boglioni, conquistano tre punti e mantengono il secondo posto dietro all’Inter, a quota 31 punti. Tiene il passo della formazione toscana il Ravenna Women, che resta terzo a quota 30 dopo il 2-0 sull’Arezzo siglato da Cimatti e Filippi. Nella domenica di Serie B, 7-0 anche della Roma CF sulla Roma XIV nel derby capitolino disputato in giornata. Risultato siglato dalle doppiette di Conte e Filippi, dall’autorete di Verro e dai centri di Kovacevic e Felgendreher. Le giallorosse restano appaiate a 28 punti con la Fortitudo Mozzecane, reduce dal successo in rimonta per 3-1 sul Castelvecchio (al vantaggio delle ospiti con Porcarelli, rispondono due volte Gelmetti e Peretti per le padrone di casa). Successo interno anche per la Lazio Women sul Milan Ladies, in una partita che si sblocca negli ultimi minuti: all’84’ Brambilla porta in vantaggio le lombarde; all’88’ e al 91’ Palombi e Coletta ribaltano il punteggio grazie a due calci di rigore. La Lazio sale a 19 punti in graduatoria e supera il Lady Granata Cittadella, sconfitto dall’Empoli. Il campionato riprenderà domenica 17 marzo. Alla ripresa derby tra Roma CF e Lazio Women, e sfida in casa del Castelvecchio per l’Inter capolista.

Risultati 15a giornata di Serie B 2018-19





FC Inter Women – Genoa Women (giocata ieri) 7-0

8’ Santi (I), 20’ Marinelli (I), 28’ Marinelli (I), 29’ Merlo (I), 31’ Marinelli (I), 54’ Costi (I), 61’ Costi (I)

Empoli Ladies – Lady Granata Cittadella 3-0

10’ Papaleo (E), 28’ Prugna (E), 74’ Boglioni (E)

Fortitudo Mozzecane – Castelvecchio 3-1

12’ Porcarelli (C), 15’ Gelmetti (F), 53’ Peretti (F), 88’ Gelmetti (F)

Lazio Women – Milan Ladies 2-1

84’ Brambilla (M), 88’ rig Palombi (L), 91’ rig, Coletta (L)

Ravenna Women – Arezzo 2-0

19’ Filippi (R), 65’ Cimatti (R)

Roma XIV – Roma FC 0-7

5’ Conte (RCF), 13’ Filippi (RCF), 16’ aut. Verro (RCF), 19’ Filippi (RCF), 29’ Conte (RCF), 35’ Kovacevic (RCF), 84’ Felgendreher (RCF)

Programma della 16a giornata di Serie B 2018-19

Domenica 17 marzo

Ore 14.30

Arezzo – Fortitudo Mozzecane

Castelvecchio – FC Inter Women

Genoa Women – Empoli Ladies

Lady Granata Cittadella – Roma XIV

Milan Ladies – Ravenna Women

Roma CF – Lazio Women