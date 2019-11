Serie B Femminile

Successi per Cesena, Ravenna e San Marino, 1-1 tra Roma e Lazio, 2-2 tra Novese e Riozzese

domenica 17 novembre 2019

Al termine della quinta giornata di Serie B, il Napoli Femminile è leader in solitaria del campionato cadetto. Il successo per 3-0 sul Perugia, fanalino di coda nella competizione, firmato da Oliviero, Kubassova e Chatzinikolaou, consente alla formazione allenata da Marino di portarsi in vetta a quota 13 punti, a +2 sulla Riozzese, reduce dal pareggio 2-2 con la Novese (in gol Vitiello e Rigolino per le piemontesi e Rognoni e Galbiati per le lombarde) e a +3 sul Permac Vittorio Veneto, sconfitto 4-1 in trasferta contro il San Marino Academy, che centra il secondo successo in campionato. A segno per le padrone di casa due volte Barbieri, Menin e Principi, mentre è di Caccamo la rete del momentaneo 1-1 delle ospiti. Si impongono per 1-0 il Cesena sul Lady Granata Cittadella (gol di Porcarelli in avvio di secondo tempo) e il Ravenna Women sul Chievo Fortitudo Mozzecane (decisiva la rete di Cimatti alla mezz’ora per il successo delle padrone di casa). Termina invece con un pareggio il derby tra Roma CF e Lazio Women. Le giallorosse si portano avanti con Carboni al 34’, ma le biancocelesti pareggiano il conto con un bel gol su punizione di Gambarotta al 70’. La Serie B scenderà in campo il prossimo weekend, con la super sfida tra prima e seconda forza del campionato: Napoli Femminile e Riozzese, in casa delle lombarde.

Risultati della 5a giornata di Serie B 2019-20

Cesena – Lady Granata Cittadella 1-0

51’ Porcarelli (C)

Lazio Women – Roma CF 1-1

34’ Carboni (R), 70’ Gambarotta (L)

Napoli Femminile – Perugia 3-0

43’ Oliviero (N), 67’ Kubassova (N), 82’ Chatzinikolaou (N)

Novese – Riozzese 2-2

7’ Vitiello (N), 21’ Rognoni (R), 33’ rig. Rigolino (N), 55’ Galbiati (R)

Ravenna Women – Chievo Fortitudo Mozzecane 1-0

30’ Cimatti (R)

San Marino Academy – Permac Vittorio Veneto 4-1

1’ Menin (SM), 5’ Caccamo (VV), 48’ Barbieri (SM), 69’ Barbieri (SM), 90’+1’ Principi (SM)

Programma della 6a giornata di Serie B 2019-20

Domenica 24 novembre

Ore 15.00

Chievo Fortitudo Mozzecane – Lady Granata Cittadella

Novese – Lazio Women

Permac Vittorio Veneto – Ravenna Women

Perugia – San Marino Academy

Riozzese – Napoli Femminile

Roma CF – Cesena