Il Pomigliano vince col Pontedera e guadagna la promozione aritmetica, poker della Lazio sul Ravenna

Serie B Femminile

Le campane festeggiano il salto di categoria con tre giornate d’anticipo. Martin (doppietta), Castiello e Pittaccio lanciano le biancocelesti

domenica 2 maggio 2021

È festa grande in casa Pomigliano: il successo delle campane sul Pontedera (decisiva la rete di Dodds) e la contemporanea sconfitta del Ravenna con la Lazio consentono alle prime della classe di guadagnare la promozione con tre giornate d’anticipo in virtù dei 10 punti di vantaggio sulla formazione romagnola, terza forza del campionato. Con la sconfitta odierna il Pontedera dice invece addio alla Serie B.

Importantissimi, in chiave promozione, anche i tre punti delle capitoline di Morace, che a “Formello” calano il poker e ottengono l’11° successo nella competizione, assottigliando ulteriormente il gap che le separa dalla Serie A. Le biancocelesti, che mantengono il passo a -4 dalla vetta, si impongono con un netto 4-0 che porta le firme di Castiello e Pittaccio oltre che le due della solita Martin, sempre più leader della classifica marcatrici con 23 sigilli all’attivo. Successi, per quanto riguarda le formazioni che occupano le posizioni alle spalle delle prime due, sia per il Cesena (1-0 sul campo del Vicenza deciso da Porcarelli), sia per il Tavagnacco, che supera Roma CF con la rete di Abouziane e torna ai tre punti a distanza di due mesi.

Determinanti, nella parte centrale della classifica, le vittorie di Chievo Verona e Cittadella contro Perugia e Orobica. Le scaligere passano 1-0 sul campo delle umbre (ultime e già aritmeticamente retrocesse) con il gol al fotofinish di Gelmetti, e si portano a 30 punti in graduatoria, a +2 sul blocco delle ultime quattro. Al Cittadella invece, settimo a quota 34, basta il sigillo di Pizzolato per centrare contro le lombarde il nono successo nel torneo e affrontare più serenamente le ultime tre partite. Rinviata infine al 12 maggio, per un caso di positività al Covid nel gruppo squadra della Riozzese Como, il derby contro il Brescia.

Risultati della 23a giornata di Serie B Femminile 2020-21

Cittadella Women – Orobica Bergamo 1-0

77’ Pizzolato (C)

Lazio Women – Ravenna Women 4-0

28’ Castiello (L), 37’ Martin (L), 50’ rig.’ Martin (L), Pittaccio (L)

Perugia – Chievo Verona Women 0-1

90’+5’ Gelmetti (C)

Pontedera – Pomigliano Women 0-1

80’ Dodds (P)

Tavagnacco – Roma CF 1-0

80’ Abouziane (T)

Vicenza Calcio Femminile – Cesena 0-1

19’ Porcarelli (C)

Riozzese Como – Brescia Calcio Femminile

(rinviata al 12 maggio)

Programma della 24a giornata di Serie B Femminile 2020-21

Domenica 9 maggio

Brescia Calcio Femminile – Pontedera

Cesena Femminile – Cittadella Women

Chievo Verona Women – Vicenza Calcio Femminile

Lazio Women – Roma CF

Orobica Bergamo – Pomigliano Women

Perugia – Tavagnacco

Ravenna Women – Riozzese Como

Classifica Serie B Femminile 2020-21

1) Pomigliano 48 (promossa in Serie A TIMVISION)



2) Lazio 44

3) Ravenna 38

4) Cesena 38

5) Tavagnacco 36

6) Riozzese Como 34*

7) Cittadella 34

8) Chievo Verona 30

9) Roma Calcio Femminile 30

10) Brescia Calcio Femminile 29*

11) Orobica Bergamo 28

12) Vicenza Calcio Femminile 27

13) Pontedera 17 (retrocessa in Serie C)



14) Perugia 5 (retrocessa in Serie C)



* una partita in meno