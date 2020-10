Serie B Femminile

Poker delle campane sul Cittadella, prima sconfitta per le Leonesse e 1-1 tra biancocelesti e lariane, successi per Ravenna, Cesena e Tavagnacco

domenica 11 ottobre 2020

Al termine della 4ª giornata la Serie B 2020-21 ha una nuova prima della classe: il Pomigliano, che si aggiudica la sfida al vertice col Cittadella nell’anticipo delle 12.00 grazie ad un netto 4-0 e si prende la vetta solitaria a quota 10 punti, in virtù dell’1-1 tra Lazio e Riozzese Como. A bersaglio per le campane Tata – autrice di una tripletta – e Galluccio su calcio di rigore. Il match più atteso di questo turno, tra le due principali candidate alla promozione nella massima competizione termina infatti con un pareggio. In casa della Lazio si portano avanti le lombarde con Pellegrinelli ma Clemente in avvio di ripresa rimette in equilibrio il punteggio. Le biancocelesti salgono così a otto punti in classifica e restano seconde a -2 dalla sorpresa Pomigliano. Altra sorpresa nel pomeriggio quella che arriva sul campo del Brescia, dove le padrone di casa rimediano il primo ko stagionale contro il Chievo Verona. Le venete si impongono sulle Leonesse con un netto 4-1 sigillato da Peretti, Pecchini e dalla doppietta di Mascanzoni (inutile il calcio di rigore trasformato da Previtali in avvio di secondo tempo).

Successi, nella quarta giornata, anche per Tavagnacco, Ravenna Women e Cesena. Le friulane vincono in casa dell’Orobica grazie alla rete di Ferin al 49’; le romagnole si impongono contro la Roma CF con un netto 3-0 siglato da Cimatti, Iacuzzi e Ligi e agganciano la Lazio al secondo posto in classifica. Il Cesena invece cala il poker ai danni del Perugia: tripletta di Petralia e sigillo di Beleffi.

Spettacolare 3-3 infine nella sfida tra Vicenza e Pontedera: l’autorete di Missiaggia al 4’ mette la gara in salita per le venete, che però pareggiano tre minuti dopo con Ferrati. Dal 43’ in poi botta e risposta tra venete e toscane: Iannella e Tramonti a segno per le ospiti, Yeboaa e Cattuzzo per le padrone di casa.

Risultati della 4a giornata di Serie B femminile 2020-21

Brescia – Chievo Verona Women 1-4

2’ Peretti (C), 30’ Pecchini (C), 46’ rig. Previtali (B), 73’ Mascanzoni (C), 76’ Mascanzoni (C)

Cesena – Perugia 4-0

33’ Petralia (C), 44’ Petralia (C), 53’ Petralia (C), 83’ Beleffi (C)

Vicenza Calcio Femminile – Pontedera 3-3

4’ aut. Missiaggia (P), 7’ Ferrati (V), 43’ Iannella (P), 57’ Yeboaa (V), 66’ Tramonti (P), 81’ Cattuzzo (V)

Lazio Women – Riozzese Como 1-1

13’ Pellegrinelli (RC), 51’ Clemente (L)

Orobica Bergamo – Tavagnacco 0-1

49’ Ferin (T)

Pomigliano Women – Cittadella Women 4-0

32’ Tata (P), 37’ Tata (P), 45’ rig. Galluccio (P), 79’ Tata (P)

Ravenna Women – Roma CF 3-0

6’ Cimatti (RA), 63’ Iacuzzi (RA), 86’ Ligi (RA)

Programma della 5a giornata di Serie B femminile 2020-21

Domenica 18 ottobre

Chievo Verona Women – Pomigliano

Cittadella Women – Roma CF

Lazio Women – Brescia Calcio Femminile

Perugia – Vicenza Calcio Femminile

Pontedera – Cesena

Riozzese Como – Orobica Bergamo

Tavagnacco – Ravenna Women