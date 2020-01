Serie B Femminile

Successo per 3-1 della capolista sul Cesena, non mollano Napoli e Lazio, la Riozzese batte in rimonta il Lady Granata Cittadella, 6-0 delle veronesi

domenica 19 gennaio 2020

Il girone d’andata di Serie B femminile si chiude con l’ottavo successo consecutivo del San Marino Academy, che rifila tre reti al Cesena, si conferma leader solitario del campionato a quota 26 punti e si presenta nel migliore dei modi al big match con la Lazio del prossimo weekend. La squadra di Alain Conte va a segno con Menin nel primo tempo, arrotonda il punteggio grazie alla top scorer Barbieri e a Deidda nel secondo tempo, prima di subire nel recupero il gol della bandiera di Cama. Non molla la scia delle sammarinesi il Napoli Femminile, che dopo aver perso nella scorsa giornata con il Ravenna, reagisce e si guadagna altri tre punti contro il Permac Vittorio Veneto: Beil nella prima frazione e Deppy nella ripresa le marcatrici nel 2-0 finale. A due punti dalle campane, seconde in classifica, resta la Lazio, che con il medesimo risultato batte il Ravenna Women, grazie ai gol della solita Visentin e di Pittaccio. Successo importante anche per la Riozzese, quarta forza del torneo con i suoi 19 punti. La formazione di Cerro al Lambro si impone per 4-2 sul Lady Granata Cittadella, trascinata dalla tripletta di una straordinaria Codecà. Punti importanti e sesto posto in classifica per il Chievo Fortitudo Mozzecane, che infila il terzo risultato utile consecutivo e si regala una domenica di festa. I sei gol alla Novese portano la firma di sei marcatrici diverse: Martani, Carraro, Boni, Dallagiacoma, Mascanzoni e Carabott (su rigore). Nell’ultima gara di giornata, giocata alle 16.30, pareggio per 2-2 tra il fanalino di coda Perugia e la Roma CF, che rimane al penultimo posto in classifica e fallisce il possibile sorpasso sulla Novese. Alle reti di Monetini e Federiconi risponde la doppietta di Landa.

Risultati della 11a giornata di Serie B 2019-20

Chievo Fortitudo Mozzecane – Novese 6-0

6’ Martani (C), 12’ Carraro (C), 43’ Boni (C), 50’ Dallagiacoma (C), 55’ Mascanzoni (C). 90’ rig. Carabott (C)

Lazio Women – Ravenna Women 2-0

20’ Visentin (L), 80’ Pittaccio (L)

Napoli Femminile - Permac Vittorio Veneto 2-0

38’ Beil (N), 74’ Deppy (N)

Riozzese – Lady Granata Cittadella 4-2

20’ rig. Peruzzo (LG), 43’ Codecà (R), 58’ Dossi (R), 71’ Meggiolaro (LG), 75’ Codecà (R), 90’+1’ Codecà (R)

San Marino Academy – Cesena 3-1

36’ Menin (S), 77’ Barbieri (S), 83’ Deidda (S), 90’+1’ Cama (C)

Perugia – Roma CF 2-2

21’ Monetini (P), 47’ Landa (R),66’ Landa (R), 74’ Federiconi (P),

Programma della 12a giornata di Serie B 2019-20

Domenica 26 gennaio

Ore 14.30

Lady Granata Cittadella – Permac Vittorio Veneto

Lazio Women – San Marino Academy

Napoli Femminile - Cesena

Perugia – Chievo Fortitudo Mozzecane

Ravenna Women – Novese

Roma CF - Riozzese