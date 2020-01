Serie B Femminile

La squadra di Conte sale al comando nel torneo cadetto, primo ko delle azzurre, la Lazio sogna la promozione dopo il 2-0 inflitto al Lady Granata

domenica 12 gennaio 2020

Nella decima giornata del campionato di Serie B si prende la scena il San Marino Academy di Alain Conte, che in virtù dei tre punti conquistati con Roma CF centra il settimo successo consecutivo nel torneo cadetto (l’ottavo se si considera anche il passaggio del turno in Coppa Italia) e supera il Napoli al primo posto in classifica, sconfitto 1-0 dal Ravenna Women. Le prime della classe vanno in svantaggio al 19’ in casa delle capitoline, ma Menin e Di Luzio ribaltano il risultato negli ultimi dieci minuti di gara. Crisi invece per le campane di Marino, che sul campo del Ravenna Women (miglior difesa della competizione) vengono punite dalla rete di Cimatti all’88’ e incappano nel primo ko. Altra vittoria invece per la Lazio Women, che con i gol di Visentin e Proietti si aggiudica la trasferta in casa del Lady Granata Cittadella, allunga a sette turni la striscia di imbattibilità e ora è a due sole lunghezze dal secondo posto, occupato proprio dal Napoli. Nel secondo weekend del 2020 arriva anche il primo successo stagionale del Perugia: la formazione umbra, ultima in classifica, mette a segno tre punti in casa della Novese grazie alla doppietta di Federiconi che ribalta il vantaggio di Tamburini in avvio di gara. I due pareggi tra Cesena e Chievo Fortitudo Mozzecane (1-1) e tra Permac Vittorio Veneto e Riozzese (0-0) chiudono la penultima giornata del girone d’andata. In casa delle romagnole vanno avanti le ospiti al 15’ con Dallagiacoma, ma Cama al fotofinish rimette in equilibrio il punteggio.

Risultati della 10a giornata di Serie B 2019-20

Cesena – Chievo Fortitudo Mozzecane 1-1

15’ Dallagiacoma (CF), 90’ Cama (C)

Lady Granata Cittadella – Lazio Women 0-2

65’ Visentin (L), 80’ Proietti (L)

Novese – Perugia 1-2

2’ Tamburini (N), 13’ Federiconi (P), 18’ Federiconi (P)

Permac Vittorio Veneto – Riozzese 0-0

Ravenna Women – Napoli Femminile 1-0

88’ Cimatti (R)

Roma CF – San Marino Academy 1-2

19’ rig. Polverino (R), 82’ Menin (SM), 84’ Di Luzio (SM)

Programma dell’11a giornata di Serie B 2019-20

Domenica 19 gennaio

Ore 14.30

Chievo Fortitudo Mozzecane - Novese

Lazio Women – Ravenna Women

Napoli Femminile – Permac Vittorio Veneto

Perugia – Roma CF

Riozzese – Lady Granata Cittadella

San Marino Academy – Cesena

https://www.figc.it/it/femminile/competizioni/serie-b/calendario-e-risultati/