Juventus e Sassuolo vincono e volano in testa, rinviata per Covid Inter-Roma

Serie A TimVision

Girelli decide la sfida con l’Empoli, Dubcova e Dongus condannano il Milan al primo ko in campionato, 0-0 tra Napoli e Verona

sabato 25 settembre 2021

Juventus e Sassuolo battono Empoli e Milan e si portano al comando della classifica, pareggio a reti inviolate tra Napoli e Verona, rinviata per Covid Inter-Roma. Nei tre anticipi della 4a giornata di Serie A TimVision spicca soprattutto il successo in trasferta delle neroverdi di Piovani, che guadagnano il primato accanto alle campionesse d’Italia in carica. 1-0 della Juventus contro le toscane di Ulderici, che subiscono il terzo ko in questo avvio di stagione.

Sono 30 ora i successi consecutivi casalinghi per la Vecchia Signora in campionato: a Vinovo le bianconere battono 1-0 le toscane e allungano ancora la striscia di vittorie interne nel torneo (da quando Opta raccoglie i dati solo l’AGSM Verona nel dicembre 2009 fece meglio con 35). Nella gara delle 12.30 la prima occasione è per l’Empoli, con Bragonzi che dalla distanza chiama all’uscita Peyraud-Magnin. Poco dopo risponde Bonansea, che con un tiro cross dai pressi della bandierina sfiora il vantaggio; Capelletti non trattiene ma il pallone resta a pochi centimetri dalla linea di porta. Al 21’ gran destro di Bonfantini, ma l’estremo difensore delle toscane questa volta si supera con una grande deviazione in calcio d’angolo. Cinque minuti più tardi occasione da calcio piazzato per le padrone di casa: sulla battuta dal limite va Girelli ma Capelletti salva nuovamente il risultato bloccando il pallone. A pochi minuti dalla fine del primo tempo altra chance per la 10 bianconera, che di testa non inquadra la porta di pochissimo. La fantasista è la più pericolosa tra le padrone di casa e al 71’ è proprio lei che mette la firma sulla vittoria: cross perfetto di Rosucci e staccata di testa della fantasista che vale l’1-0 per la squadra di Montemurro. Quarto successo di fila nel torneo per le campionesse d’Italia in carica, che ora guidano la classifica a punteggio pieno insieme al Sassuolo.

È neroverde infatti il big match di giornata tra le emiliane di Piovani e il Milan di Ganz. Al “Vismara” le ospiti sbloccano il punteggio al 15’ con Dubcova, che raccoglie il suggerimento di Cantore, stoppa e supera Giuliani tra i pali. Le padrone di casa provano a reagire ma non riescono ad affondare contro un’avversaria ben organizzata. Il Sassuolo di Piovani a inizio ripresa torna a fare un intenso pressing e al 55’ Dongus cala il raddoppio. Altro assist di Cantore e colpo di testa vincente per il difensore neroverde, al primo sigillo col suo nuovo club. Nella mezz’ora finale il Milan tenta di accorciare le distanze prima con la subentrata Stapelfeldt, che centra in pieno il palo con una girata di testa, poi con Giacinti, che lanciata in porta da un errore di Mihashi trova l’opposizione di un’attentissima Lemey. Sul campo del Milan termina con un netto 2-0 per la squadra di Piovani, che centra il quarto successo di fila nella Serie A TimVision 21-22 e sale in vetta alla classifica con la Juventus (nell’attesa del risultato di Inter-Roma, rinviata a data da destinarsi dopo alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra nerazzurro). Passo falso invece per le rossonere, che incassano il primo ko nel torneo in corso e il primo dallo scorso maggio (contro la Fiorentina).

Termina con un pareggio a reti inviolate infine il match tra Hellas Verona e Napoli Femminile. In casa delle scaligere l’occasione più nitida del primo tempo ce l’ha Pasini al 41’: stop e tiro verso la porta avversaria ma Aguirre in tuffo salva il Napoli. Nella ripresa il portiere delle campane è di nuovo protagonista: al 66’ ancora su Pasini, al 71’ su Rognoni, che raccoglie il suggerimento di Catelli e trova l’opposizione dell’estremo difensore delle ospiti. Meglio le venete nei 90’, ma al triplice fischio nessuna delle due formazioni riesce ad affondare e la gara si conclude a reti inviolate.

Risultati degli anticipi della 4a giornata di Serie A TimVision 2021-22

Juventus-Empoli 1-0

71’ Girelli (J)

Hellas Verona-Napoli Femminile 0-0

Milan-Sassuolo 0-2

15’ Dubcova (S), 55’ Dongus (S)

Lazio-Fiorentina

(domenica ore 12.30, diretta TimVision)

Sampdoria-Pomigliano

(domenica ore 14.30, diretta TimVision)

Inter-Roma

(rinviata a data da destinarsi)

Programma della 5a giornata di Serie A TimVision 2021-22

Sabato 2 e domenica 3 ottobre

Fiorentina-Sampdoria

Empoli-Hellas Verona

Roma-Juventus

Napoli Femminile-Milan

Pomigliano-Inter

Sassuolo-Lazio