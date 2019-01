Serie B Femminile

Marinelli e Regazzoli firmano il 3-2 in rimonta delle nerazzurre, che salgono a quota 30 in classifica e consolidano una leadership totale. Goleada dell’Arezzo, Empoli al secondo posto

domenica 6 gennaio 2019

Roma, 6 gennaio 2019 – Le nerazzurre di De La Fuente sanno anche soffrire: nella decima giornata di Serie B, la sfida in casa del Ravenna Women, seconda forza del campionato e unica squadra imbattuta fino a oggi insieme alla capolista Inter, le prime della classe vincono in rimonta grazie al gol di Regazzoli in avvio e alla doppietta di Marinelli, che prima pareggia lo svantaggio e poi sigla la rete tre punti. Per la formazione milanese non sembrano esserci rivali abbastanza attrezzate a fermare la corsa verso la Serie A, nonostante la stagione non sia nemmeno al giro di boa (il prossimo sarà l’ultimo turno del girone d’andata). Le padrone di casa restano ferme a 21 punti (a -9 dall’Inter) e si fanno superare dall’Empoli, che con l’1-0 di oggi sul campo della Lazio Women (il gol vittoria lo segna Papaleo al 30’) raggiunge quota 22. Successo anche per l’altra squadra toscana iscritta al campionato di B - l’Arezzo - che strapazza 6-1 il Cesena nella sfida casalinga. In gol per il successo aretino vanno Moscia due volte, Razzolini, Simone, Di Fiore e Casula. Nella sfida tra Milan Ladies e Genoa Women, le padrone di casa vincono grazie all’autorete di Belloni e alla rete di Barbuiani, mentre l’unico pareggio di giornata e senza reti è quello tra Roma CF e Lady Granata Cittadella, che mantengono la stessa posizione in classifica ad una lunghezza di distanza (le capitoline sono seste a 16 punti, le venete quinte a 17). Rinviato al 20 gennaio il match tra Fortitudo Mozzecane e Roma XIV.







Risultati 10a giornata di Serie B 2018-19

Arezzo – Cesena 6-1

17’ Moscia (A), 54’ Pastore (C), 56’ Razzolini (A), 65’ Simone (A), 80’ Di Fiore (A), 89’ Moscia (A),

95’ Casula (A)

Lazio Women – Empoli Ladies 0-1

30’ Papaleo (E)

Milan Ladies – Genoa Women 2-0

24’ aut. Belloni (M), 80’ Barbuiani (M)



Ravenna Women – Fc Inter Women 2-3

6’ Regazzoli (I), 30’ Barbaresi (R), 70’ Filippi (R), 77’ Marinelli (I), 83’ Marinelli (I)

Roma CF – Lady Granata Cittadella 0-0

Fortitudo Mozzecane – Roma XIV (posticipata al 20 gennaio)

Programma dell’11a giornata di Serie B 2018-19

Domenica 13 gennaio

Ore 14.30

Cesena – Milan Ladies

Empoli Ladies – Ravenna Women

Fc Inter Women – Fortitudo Mozzecane

Lady Granata Cittadella – Lazio Women

Genoa Women – Roma CF

Roma XIV – Arezzo