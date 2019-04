Serie B Femminile

Primo pari delle nerazzurre con la Lazio, Empoli e Ravenna in corsa per il secondo posto, cinque squadre in lotta per la salvezza

sabato 20 aprile 2019

L’Inter interrompe la striscia di vittorie con la Lazio Women e pareggia in casa dopo diciannove successi consecutivi in campionato. Due gol per le padrone di casa, segnati da Marinelli e Costi, e due per le biancocelesti, siglati entrambi da Coletta. Un punto che per la squadra di De La Fuente, già aritmeticamente promossa, non cambia nulla in termini di classifica, mentre per le avversarie diventa fondamentale per staccare di due punti il Milan Ladies quartultimo. Nella lotta per il secondo posto l’Empoli si conferma anche contro Roma CF. In casa delle capitoline Acuti e Morucci firmano il quindicesimo successo della squadra toscana, che vanta sempre tre punti sul Ravenna Women terzo. Le romagnole di Piras infatti, vincendo 3-0 (grazie ai gol di Cimatti e Filippi e all’autorete di Olivieri) la gara con la Fortitudo Mozzecane che le segue in classifica, tengono il passo della formazione toscana e mantengono intatta la distanza a due giornate dal termine. Vittoria fondamentale, in fondo alla classifica per l’Arezzo, che nello scontro diretto col Genoa Women, mette a segno un 3-0 con Di Fiore, Razzolini e Carta, e aggancia proprio le liguri al terzultimo posto a quota 14. Risponde bene ai successi delle squadre nelle ultime posizioni anche il Castelvecchio, impegnato nel match interno contro Roma XIV: le padrone di casa si aggiudicano tre punti con un sonoro 7-0 firmato da tre reti di Nagni e dai gol di Battistini, Porcarelli, Bizzocchi e Zani. Anche la squadra romagnola ora è a +2 sul Milan Ladies quartultimo. Le rossonere, che avevano perso con il Lady Granata Cittadella l’anticipo della ventesima giornata di Serie B, si trovano infatti in una posizione che non eviterebbe loro lo spareggio a fine stagione per la permanenza nel campionato in corso; spareggio che si disputerà con la terza e quarta classificata del Campionato Interregionale. Nel prossimo turno andrà in scena lo scontro diretto in zona retrocessione tra Castelvecchio e Arezzo e Genoa Women e Milan Ladies.

Risultati della 20a giornata di Serie B 2018-19

Arezzo – Genoa Women 3-0

13’ Di Fiore (A), 18’ Razzolini (A), 58’ Carta (A)

Castelvecchio – Roma XIV 7-0

10’ Battistini (C), 29’ Nagni (C), 64’ Porcarelli (C), 68’ Nagni (C), 74’ Nagni (C), 78’ Bizzocchi (C), 90’+4’ Zani (C)

Lazio Women – Fc Inter Women 2-2

3’ Marinelli (I), 23’ Coletta (L), 40’ Costi (I), 70’ Coletta (L)

Ravenna Women – Fortitudo Mozzecane 3-0

57’ Cimatti (R), 60’ Filippi (R), 73’ aut. Olivieri (R)

Roma CF – Empoli Ladies 0-2

86’ Acuti (E), 90’+2’ Morucci (E)

Milan Ladies – Lady Granata Cittadella 0-1 (giocata il 7 aprile)

43’ Yeboaa (C)

Programma della 21a giornata di Serie B 2018-19

Sabato 27 e domenica 28 aprile

Empoli Ladies – Lazio Women

Castelvecchio – Arezzo

Fc Inter Women – Ravenna Women

Genoa Women – Milan Ladies

Lady Granata Cittadella – Roma CF

Roma XIV – Fortitudo Mozzecane