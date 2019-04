Serie B Femminile

5-2 delle nerazzurre sulla Roma CF, ancora viva la corsa al secondo posto; Arezzo, Genoa Women e Castelvecchio lottano per non retrocedere

domenica 14 aprile 2019

L’Inter di De la Fuente si aggiudica anche il match con la Roma CF e centra la 19esima vittoria su 19 gare di campionato. Sul campo delle nerazzurre botta e risposta a suon di gol tra le padrone di casa e le capitoline nel primo tempo. Le giallorosse vanno in vantaggio con Barbieri in avvio, si fanno rimontare e superare da D’Adda e Marinelli, trovano il 2-2 con Polverino ma nella ripresa incassano le tre reti di Rognoni, ancora Marinelli (23 gol in Serie B e leadership della classifica marcatori del torneo) e Costi per il finale 5-2. Dietro alle prime della classe, già matematicamente promosse in Serie A, ancora viva la lotta per il secondo posto tra Empoli Ladies e Ravenna Women, mentre la Fortitudo rallenta la sua corsa fermata dallo 0-0 casalingo con la Lazio Women. Le toscane, che si impongono 4-0 sul Milan Ladies (seconda sconfitta di fila per le rossonere dopo quella con il Lady Granata nell’anticipo della nona di ritorno) grazie alla tripletta di Begic e al decimo centro stagionale di Papaleo, restano salde in seconda posizione a 43 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Ravenna Women a 40. Le romagnole, in casa dell’ultima in classifica Roma XIV, vincono 7-0 grazie alle tre doppiette di Montecucco, Cimatti e Burbassi e alla rete di Filippi. A metà classifica invece, fondamentale successo del Lady Granata Cittadella, che in virtù dei tre punti conquistati oggi ai danni dell’Arezzo, e di quelli contro il Milan Ladies nell’anticipo della ventesima giornata, raggiunge quota 30 ed è aritmeticamente salvo (+10 sul Castelvecchio quartultimo a tre giornate dal termine del campionato). Nella gara contro le aretine, penultime in classifica, le venete dopo l’iniziale svantaggio per l’autogol di Fasoli, si aggiudicano il match 3-1 con due reti di Kastrati e quella di Meggiolaro. Passo importante anche per il Castelvecchio, che al quartultimo posto, allunga di sei lunghezze il vantaggio sul Genoa Women terzultimo grazie al 3-0 in casa delle liguri. A segno per la squadra romagnola due volte Petralia e Porcarelli. Nel prossimo weekend andrà in scena il 20esimo turno di B, che potrebbe rivelarsi una giornata chiave proprio per le squadre in fondo alla graduatoria, con lo scontro diretto tra Arezzo e Genoa Women in primo piano.

Risultati della 19a giornata di Serie B 2018-19

Empoli Ladies – Milan Ladies 4-0

24’ Begic (E), 26’ Begic (E), 63’ Begic (E), 61’ Papaleo (E)

Fc Inter Women – Roma CF 5-2

2’ Barbieri (R), 14’ D’Adda (I), 16’ Marinelli (I), 20’ Polverino (R), 53’ Rognoni (I), 77’ Marinelli (I), 86’ Costi (I)

Fortitudo Mozzecane – Lazio Women 0-0

Genoa Women – Castelvecchio 0-3

17’ Porcarelli (C), 65’ Petralia (C), 75’ Petralia (C)

Lady Granata Cittadella – Arezzo 3-1

57' aut. Fasoli (A), 71' Kastrati (C), 83’ Kastrati (C), 90’+2’ Meggiolaro (C)

Roma XIV – Ravenna Women 0-7

19’ Cimatti (R), 28’ Montecucco (R), 30’ Filippi (R), 40’ Montecucco (R), 60’ Cimatti (R), 62’ Burbassi (R), 70’ Burbassi (R)

Programma della 20a giornata di Serie B 2018-19

Sabato 20 aprile

Arezzo – Genoa Women

Castelvecchio – Roma XIV

Lazio Women – Fc Inter Women

Ravenna Women – Fortitudo Mozzecane

Roma CF – Empoli Ladies

Milan Ladies – Lady Granata Cittadella 0-1

43’ Yeboaa (C)

(giocata domenica 7 aprile)